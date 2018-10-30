Цены на бензин: плюс пять рублей за литр
СМИ: нефтяники просили поднять цены на бензин и топливо на 4−5 рублей за литр.
СМИ: нефтяники просили поднять цены на бензин и топливо на 4−5 рублей за литр.
Представители нефтяных компаний на совещании у
Представители нефтяных компаний на совещании у
«Но поднимать цены по принципу “мне плохо, поэтому плевать на всех”
Встреча прошла 24 октября.
29 октября
Он рекомендовал Министерству энергетики провести в ближайшие несколько дней консультации с нефтяными компаниями. «Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», — сказал Медведев на совещании по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.
Если договориться
Медведев распорядился провести Минэнерго и курирующему ТЭК
К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля.
На этом уровне цены держатся и в октябре.
Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.
Ранее 21 октября глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в правительстве страны обсуждают разные сценарии неналогового характера, которые предотвратят рост цен на топливо, сообщало агентство РИА «Новости».
Не только Минфин, но и правительство в целом утверждало, что скачка цен на бензин или топливо не произойдет, так как проработало несколько инструментов для его сдерживания. Об этом в частности ранее говорил первый
«Первое — можно всегда ввести экспортные пошлины. Второе — квотирование объема поставок нефти на внешние рынки и обязательство поставок нефтепродуктов на внутренние рынки, чтобы здесь не создавался дефицит», — перечислял Силуанов.
Силуанов неоднократно утверждал, что никакого планового роста цен на топливо не планируется.
В наших планах — увеличение цен в рамках инфляции, в рамках тех прогнозов
социально-экономическогоразвития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную думу.
Он отметил, что Минфин не рассчитывает на скачки цен, так как начиная с 1 января 2019 года предусмотрен механизм отрицательного акциза, «который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки».
Однако в Счетной палате РФ предупреждали, что повышение акцизов на топливо, которое произойдет 1 января 2019 года может вызвать резкое увеличение розничных цен на бензин. В ведомстве отметили, что такая ситуация может привести к дополнительным мерам, компенсационного и сдерживающего характера.
«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин», — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин называл приемлемые для России цены на нефть на форуме «Российская энергетическая неделя». Россию вполне устроит цена $65−75 за баррель нефти, заявил российский президент. При этом он назвал «не совсем справедливой» ситуацию, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все, что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру.