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12:57 (мск), источник: Газета.Ру

Цены на бензин: плюс пять рублей за литр

СМИ: нефтяники просили поднять цены на бензин и топливо на 4−5 рублей за литр.

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Источник: Reuters

Представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака просили поднять цены на бензин и топливо на 4−5 рублей за литр, утверждают СМИ. Но это лишь одна из версий. Другие участники совещания утверждают, что участники рынка не просили разрешить рост, а «просто жаловались» на свои проблемы.

Представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака предложили с начала следующего года поднять цены на четыре-пять рублей за литр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи.

При этом другие участники совещания у вице-премьера выразили мнение, что нефтяники «просто жаловались правительству на свои проблемы и в четыре-пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива», сообщает РБК.

«Но поднимать цены по принципу “мне плохо, поэтому плевать на всех” все-таки не будут», — заявил собеседник издания.

Встреча прошла 24 октября.

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Премьер пригрозил ростом экспортных пошлин

29 октября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке.

Он рекомендовал Министерству энергетики провести в ближайшие несколько дней консультации с нефтяными компаниями. «Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», — сказал Медведев на совещании по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.

Если договориться по-хорошему не получится, то премьер будет вынужден «подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной».

Премьер подчеркнул, что «несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».

Медведев распорядился провести Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку консультации с нефтяными компаниями в течение двух дней. «Мне лично доложить на эту тему», — поручил премьер.

Топливо резко подорожало весной

К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля.

На этом уровне цены держатся и в октябре.

Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.

Но по всем прогнозам, дальше бензин должен только дорожать. Дело в том, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в 1,5 раза — до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за 1 тонну соответственно. Ставка НДС при этом вырастет с 18% до 20%.
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Ранее 21 октября глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в правительстве страны обсуждают разные сценарии неналогового характера, которые предотвратят рост цен на топливо, сообщало агентство РИА «Новости».

Не только Минфин, но и правительство в целом утверждало, что скачка цен на бензин или топливо не произойдет, так как проработало несколько инструментов для его сдерживания. Об этом в частности ранее говорил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

«Первое — можно всегда ввести экспортные пошлины. Второе — квотирование объема поставок нефти на внешние рынки и обязательство поставок нефтепродуктов на внутренние рынки, чтобы здесь не создавался дефицит», — перечислял Силуанов.

Силуанов неоднократно утверждал, что никакого планового роста цен на топливо не планируется.

В наших планах — увеличение цен в рамках инфляции, в рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную думу.
Антон Силуанов
глава Минфина

Он отметил, что Минфин не рассчитывает на скачки цен, так как начиная с 1 января 2019 года предусмотрен механизм отрицательного акциза, «который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки».

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Росли и будут расти

Однако в Счетной палате РФ предупреждали, что повышение акцизов на топливо, которое произойдет 1 января 2019 года может вызвать резкое увеличение розничных цен на бензин. В ведомстве отметили, что такая ситуация может привести к дополнительным мерам, компенсационного и сдерживающего характера.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин называл приемлемые для России цены на нефть на форуме «Российская энергетическая неделя». Россию вполне устроит цена $65−75 за баррель нефти, заявил российский президент. При этом он назвал «не совсем справедливой» ситуацию, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все, что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру.

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10:57 (мск)© Ньюстюб
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