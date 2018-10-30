Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Столкновения, раненые: учения НАТО выходят из-под контроля
Российская фигуристка устроила стриптиз на льду после победы
Две женщины по очереди выносили одного ребенка
Путин заявил о готовности России к новой военной операции
Как дизайнер обустроила удобную трешку на 58 квадратах
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
"Они многое поняли": эксперт об атаке дронов США на "Хмеймим"
Страшнейшая для Киева санкция: что рассказали в РФ
Туктамышева устроила стриптиз на льду после победы над Медведевой
Меньшовой припомнили конфликт с вдовой Караченцова
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
«Никакого бокса»: UFC зовет Мейвезера на бой с Хабибом
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Порошенко: «Уберите свои войска, Россия»
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие ноги
89-летний клиент отомстил проститутке за отказ
Россиян предупредили о вспышке опасной болезни
Автор песен Орбакайте и Лепса погиб в ДТП
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

На российских АЗС пропал дизель

Острый дефицит дизельного топлива наблюдается на нефтебазах в 40 процентах регионов России, передает РБК слова президента Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров) Павла Баженова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По его словам, независимые заправки по всей стране не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом.

Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках.
Павел Баженов
президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров)

Опт стал стоить выше розницы, потому что после резкого скачка цен на топливо правительству удалось договориться с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничных цен на бензин и дизель с начала июня.

Читайте также
Цены на бензин: плюс пять рублей за литр

При этом, хотя на заправках цены остались на прежнем уровне, оптовые расценки начали повышать уже с сентября. В результате, по словам участников рынка, крупные нефтебазы испытывают дефицит дизеля, который большей частью уходит на собственные АЗС.

В начале недели премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо. На этот шаг он пообещал пойти, если в течении нескольких дней Минэнерго совместно с нефтяными компаниями не подготовят ему альтернативное предложение, как сохранить текущие цены на топливо на внутреннем рынке.

Читайте также: Власти могут задействовать новый механизм сдерживания цен на топливо

 Как изменится цена на бензин
США отыскали «невидимые» российские подлодки
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Самый богатый человек в истории резко обеднел
Паника в США: как американцы поверили во вторжение марсиан
ФСБ нашла виновных в утечке личных данных Петрова и Боширова
Почему банки все чаще блокируют транзакции россиян
Путин рассказал, каким видит развитие избирательной системы РФ
Евкуров: КС Ингушетии не может отменить соглашение с Чечней
Спорт
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке» Рауль Рианчо в течение одной недели успел провести уже два матча на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» и не потерпел ни одного поражения
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
Как «Кортеж», только красивый: показан проект нового ЗИМа Российский дизайнер Сергей Баринов, который привык удивлять публику проектами возрождённой советской автоклассики, разработал очередную новинку
Кино
45-летняя Юлия Высоцкая стала заслуженной артисткой России Жена Андрея Кончаловского поделилась новостью в соцсетях
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Дети
Сын Виктора Цоя: «Отец — это по-прежнему личное и сокровенное» Александр дал откровенное интервью впервые за много лет (фото)
Леди
6 ежедневных привычек, из-за которых ты быстро стареешь Мимику сложно контролировать, но некоторые привычки образуют заломы, с которыми потом будет трудно бороться
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь