Россиянам разрешат прописываться на дачах
Закон, позволяющий прописываться в дачных домах, вступит в силу с 1 января 2019 года. Об этом заявил директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий, передает РИА Новости.
Закон, позволяющий прописываться в дачных домах, вступит в силу с 1 января 2019 года. Об этом заявил директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий, передает РИА Новости.
«Мы разобрались с правовым режимом садового участка, — цитирует чиновника агентство. — Сейчас, согласно действующему закону, можно строить жилые и нежилые строения на садовых участках. При этом непонятно было, что это такое. С 1 января садовод может построить на своем участке жилой дом, зарегистрироваться там по месту жительства, зарегистрировать на него право жилой собственности и спокойно проживать в СНТ (садовом некоммерческом товариществе)».
«В садоводческих товариществах сейчас имущество, созданное на средства его членов, принадлежит им на праве совместной собственности. Получается, что земельные участки находятся в собственности юридического лица, а имущество на нем — это совместная собственность граждан», — отметил Бутовецкий. По его словам, общее имущество, созданное после 1 января, должно стать общей долевой собственностью граждан, независимо от того, члены ли они СНТ или нет.
Согласно материалам агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», летний дом в Московской области сейчас в среднем стоит 3,8 миллиона рублей. Минимальная стоимость дачи в Подмосковье составляет 250 тысяч рублей — этой суммы хватит на покупку небольшого участка со старым домом в 100−150 километрах от столицы. В зоне до 100 километров от МКАД ценовой минимум в два раза выше.
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