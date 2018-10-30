Россиянам разрешат прописываться на дачах

Источник: РИА "Новости"

«Мы разобрались с правовым режимом садового участка, — цитирует чиновника агентство. — Сейчас, согласно действующему закону, можно строить жилые и нежилые строения на садовых участках. При этом непонятно было, что это такое. С 1 января садовод может построить на своем участке жилой дом, зарегистрироваться там по месту жительства, зарегистрировать на него право жилой собственности и спокойно проживать в СНТ (садовом некоммерческом товариществе)».

Также с 1 января управляющим СНТ запретят чинить препятствия дачникам в использовании общего имущества, в том числе устанавливать шлагбаумы или плату за въезд на территорию поселков.

«В садоводческих товариществах сейчас имущество, созданное на средства его членов, принадлежит им на праве совместной собственности. Получается, что земельные участки находятся в собственности юридического лица, а имущество на нем — это совместная собственность граждан», — отметил Бутовецкий. По его словам, общее имущество, созданное после 1 января, должно стать общей долевой собственностью граждан, независимо от того, члены ли они СНТ или нет.

Согласно материалам агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», летний дом в Московской области сейчас в среднем стоит 3,8 миллиона рублей. Минимальная стоимость дачи в Подмосковье составляет 250 тысяч рублей — этой суммы хватит на покупку небольшого участка со старым домом в 100−150 километрах от столицы. В зоне до 100 километров от МКАД ценовой минимум в два раза выше.