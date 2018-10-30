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17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый богатый человек в истории резко обеднел

Основатель Amazon Джефф Безос потерял 19,2 миллиарда долларов за два дня из-за падения котировок акций компании, пишет Bloomberg. Тем самым он побил своеобразный рекорд потерь, ранее принадлежавший владельцу Facebook Марку Цукербергу.

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Источник: AP 2018

26 октября акции Amazon на бирже NASDAQ упали на 7,8 процента, 29 октября — еще на 6,3 процента. Падение не остановил даже двухдневный перерыв на выходные.

Главной причиной аналитики называют публикацию отчетности компании за третий квартал. В ней отражена выручка в 56,6 миллиарда долларов, что на 0,5 миллиарда меньше ожидавшегося показателя. Сейчас одна акция Amazon на NASDAQ стоит 1538,9 доллара.

Новость
История восхождения Джеффа Безоса

В конце июля на фоне падения акций Facebook состояние Марка Цукерберга сократилось на 16,5 миллиарда долларов, или на 20 процентов.

Агентство оценивает текущее состояние Безоса в 128,1 миллиарда долларов по сравнению со 167,7 миллиарда в сентябре. В январе телеканал CNN назвал Безоса богатейшим человеком в истории, оценив его состояние в 105 миллиардов долларов.

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Аналитики предполагают, что очередной цикл экономического роста подходит к концу.

Основатель Amazon стал богатейшим человеком в современной истории
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июля© Ньюстюб
Самые богатые люди в истории
Источник:©Аргументы и факты
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