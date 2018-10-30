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18:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россию готовят к замене покрытия

Аналитики ждут быстрого развертывания связи 5G.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия может стать одним из мировых лидеров в переходе на стандарт связи 5G, говорится в отчете международной ассоциации GSMA. По ее прогнозу, к 2025 году новое поколение связи охватит 80% населения страны, тогда как соседи по СНГ к этому времени еще продолжат развивать предыдущий стандарт 4G. Сами мобильные операторы считают, что скорость развертывания 5G будет зависеть от условий аукционов на частоты и появления коммерческого спроса.

К 2025 году в России доступ к связи стандарта 5G получат около 80% населения, на его долю придется 19%, или 48 млн всех активных подключений, прогнозирует ассоциация GSMA (объединяет более 750 операторов по всему миру и более 350 компаний в мобильной экосистеме, включая производителей телефонов) в исследовании «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018» (есть у «Ъ»). Россия может стать не только лидером в регионе СНГ, но и одним из мировых лидеров по скорости перехода на 5G, полагает GSMA. Всего в регион СНГ ассоциация включает 12 стран, включая членов содружества, а также Украину и Грузию.

Так, российские мобильные операторы планируют запустить коммерческие сети 5G уже в 2020 году, тогда как, например, в Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Узбекистане связь нового поколения будет доступна только к 2025 году, прогнозирует GSMA. При этом сейчас в СНГ один из самых высоких уровней проникновения мобильной связи в мире после Европы и Северной Америки, отмечает ассоциация. Это ограничит рост абонентской базы в регионе в ближайшие несколько лет: к 2025 году проникновение услуг связи увеличится с 80% всего до 82%, причем большинство новых абонентов появится в Узбекистане, где сейчас лишь 60% населения охвачены мобильной связью.

В то же время потенциал роста в регионе остается и у технологии 4G. По состоянию на конец 2017 года ею пользовались всего 16% активных абонентов в СНГ, большинство из них в России.
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Всего в 2017 году в СНГ было 422 млн активных сим-карт, за исключением интернета вещей. Ожидается, что к 2025 году на долю 4G будет приходиться уже более двух третей всех соединений региона, а доля 5G составит только 12%. При этом общее количество активных сим-карт вырастет до 437 млн.

Российские власти в последнее время давали более консервативные прогнозы развития 5G: в сентябре вице-премьер Максим Акимов заявлял, что запуск коммерческих сетей нового поколения в крупных городах России может начаться только к концу 2021 года. Утвердить концепцию создания и развития сетей 5G, согласно нацпроекту «Цифровая экономика», планируется в первом квартале 2019 года, а к концу 2020-го — реализовать тестовые проекты по запуску нового стандарта связи на территории одного города-миллионника. Ранее сети 5G планировалось развернуть во всех городах-миллионниках уже к 2020 году.

Технология 5G уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен родиться.
Максим Акимов
вице-премьер РФ, в сентябре 2018 года (цитата ТАСС)
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Чтобы прогнозы GSMA по развитию 5G подтвердились, в России должны сохраняться равные рыночные условия для всех участников рынка, подчеркивают в МТС. По мнению оператора, развитие 5G в России будет происходить эволюционно, а появление первых сетей нового поколения привлечет активных потребителей трафика и ресурсоемкие приложения. По прогнозу МТС, к 2025 году дата-трафик, например, в Москве вырастет в семь раз, в то время как сети LTE смогут обеспечить прирост лишь в четыре раза.

У «Ростелекома» прогноз GSMA в целом вызывает доверие в части числа абонентов. «Реальные результаты проникновения 5G будут зависеть от модели строительства сетей и кооперации операторов друг с другом», — отметили в компании. В «МегаФоне» также согласны с прогнозом и полагают, что «определяющее значение будет иметь частотный аукцион — важно то, какие именно полосы частот получат и смогут использовать операторы». В «Вымпелкоме» считают, что темпы проникновения нового поколения будут определять реальные примеры коммерческого применения, «которые можно реализовать строго на 5G». Подготовка к развертыванию сетей должна быть поддержана формированием рынка спроса, согласны в Tele2.

Среднегодовой темп прироста выручки мобильных операторов в 2018—2022 годах может достигнуть 3,5%, при этом в последние два года ключевым драйвером способен стать рост сегмента межмашинного взаимодействия и интернета вещей, который как раз и простимулирует внедрение 5G, оценивает старший аналитик группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Александр Гущин. При этом перед активной фазой внедрения нового стандарта операторов ждет еще одна волна капитальных затрат — на создание инфраструктуры хранения пользовательского трафика, до 150 млрд руб. в совокупности в ближайшие пять лет, напоминает он.

Юлия Тишина

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