Россию готовят к замене покрытия

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Россия может стать одним из мировых лидеров в переходе на стандарт связи 5G, говорится в отчете международной ассоциации GSMA. По ее прогнозу, к 2025 году новое поколение связи охватит 80% населения страны, тогда как соседи по СНГ к этому времени еще продолжат развивать предыдущий стандарт 4G. Сами мобильные операторы считают, что скорость развертывания 5G будет зависеть от условий аукционов на частоты и появления коммерческого спроса.

К 2025 году в России доступ к связи стандарта 5G получат около 80% населения, на его долю придется 19%, или 48 млн всех активных подключений, прогнозирует ассоциация GSMA (объединяет более 750 операторов по всему миру и более 350 компаний в мобильной экосистеме, включая производителей телефонов) в исследовании «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018» (есть у «Ъ»). Россия может стать не только лидером в регионе СНГ, но и одним из мировых лидеров по скорости перехода на 5G, полагает GSMA. Всего в регион СНГ ассоциация включает 12 стран, включая членов содружества, а также Украину и Грузию.



Так, российские мобильные операторы планируют запустить коммерческие сети 5G уже в 2020 году, тогда как, например, в Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Узбекистане связь нового поколения будет доступна только к 2025 году, прогнозирует GSMA. При этом сейчас в СНГ один из самых высоких уровней проникновения мобильной связи в мире после Европы и Северной Америки, отмечает ассоциация. Это ограничит рост абонентской базы в регионе в ближайшие несколько лет: к 2025 году проникновение услуг связи увеличится с 80% всего до 82%, причем большинство новых абонентов появится в Узбекистане, где сейчас лишь 60% населения охвачены мобильной связью.

В то же время потенциал роста в регионе остается и у технологии 4G. По состоянию на конец 2017 года ею пользовались всего 16% активных абонентов в СНГ, большинство из них в России.

Всего в 2017 году в СНГ было 422 млн активных сим-карт, за исключением интернета вещей. Ожидается, что к 2025 году на долю 4G будет приходиться уже более двух третей всех соединений региона, а доля 5G составит только 12%. При этом общее количество активных сим-карт вырастет до 437 млн.



Российские власти в последнее время давали более консервативные прогнозы развития 5G: в сентябре вице-премьер Максим Акимов заявлял, что запуск коммерческих сетей нового поколения в крупных городах России может начаться только к концу 2021 года. Утвердить концепцию создания и развития сетей 5G, согласно нацпроекту «Цифровая экономика», планируется в первом квартале 2019 года, а к концу 2020-го — реализовать тестовые проекты по запуску нового стандарта связи на территории одного города-миллионника. Ранее сети 5G планировалось развернуть во всех городах-миллионниках уже к 2020 году.

Технология 5G уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен родиться. Максим Акимов вице-премьер РФ, в сентябре 2018 года (цитата ТАСС)

Чтобы прогнозы GSMA по развитию 5G подтвердились, в России должны сохраняться равные рыночные условия для всех участников рынка, подчеркивают в МТС. По мнению оператора, развитие 5G в России будет происходить эволюционно, а появление первых сетей нового поколения привлечет активных потребителей трафика и ресурсоемкие приложения. По прогнозу МТС, к 2025 году дата-трафик, например, в Москве вырастет в семь раз, в то время как сети LTE смогут обеспечить прирост лишь в четыре раза.