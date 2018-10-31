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10:02 (мск), источник: Интерфакс

Контракт на поставку С-400 Индии подписан в рублях

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Российско-индийский контракт на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 заключен в рублях, заявил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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Источник: РИА "Новости"
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23 октября глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев говорил «Интерфаксу», что Индия не будет расплачиваться с Россией за ЗРС С-400 долларами. «Мы перешли на схему расчетов в местных валютах: индийская рупия — рубль», — сообщил он, добавив, что рассматривается участие российских и индийских банков.

Россия исполнит контракт за несколько лет. «Работаем, контракт длительный, несколько лет, сложный с точки зрения всей работы по его исполнению, надеемся, что выполним вовремя», — отметил Михеев, не уточняя, когда именно Россия начнет поставки комплексов в Индию.

Контракт на поставку Дели пяти полковых комплектов С-400 был подписан в начале октября в рамках российско-индийских переговоров на высшем уровне. Как ранее сообщали в Кремле, речь идет о поставке пяти полковых комплектов ЗРС С-400 «Триумф», сумма сделки превышает $5 млрд.

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