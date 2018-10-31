Контракт на поставку С-400 Индии подписан в рублях

Источник: РИА "Новости"

23 октября глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев говорил «Интерфаксу», что Индия не будет расплачиваться с Россией за ЗРС С-400 долларами. «Мы перешли на схему расчетов в местных валютах: индийская рупия — рубль», — сообщил он, добавив, что рассматривается участие российских и индийских банков.

Россия исполнит контракт за несколько лет. «Работаем, контракт длительный, несколько лет, сложный с точки зрения всей работы по его исполнению, надеемся, что выполним вовремя», — отметил Михеев, не уточняя, когда именно Россия начнет поставки комплексов в Индию.