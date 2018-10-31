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12:35 (мск), источник: ТАСС

ЦБ оценил ущерб от деятельности «Кэшбери» в 3 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

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«Сумма в 1 млрд рублей — это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1−3 млрд рублей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Банк России в конце сентября передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды. По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Они привлекают деньги и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, а лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

«“Кэшбери” удалось вовлечь в свой “проект” несколько десятков тысяч человек, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид», говорил Лях.

Суд в Ростове-на-Дону 16 ноября рассмотрит иск прокуратуры Ростовской области о блокировке двух сайтов «Кэшбери». 11 октября «Кэшбери» на своем канале в YouTube сообщила, что приостанавливает деятельность и вывод денег до 1 ноября.

Следите за развитием темы«Разоблачение «Кэшбери»»
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