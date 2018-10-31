ЦБ оценил ущерб от деятельности «Кэшбери» в 3 млрд рублей

«Сумма в 1 млрд рублей — это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1−3 млрд рублей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Банк России в конце сентября передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды. По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Они привлекают деньги и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, а лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.