Минкомсвязь призвала граждан до января сменить аналоговые телевизоры на цифровые

«Необходимо проверить, есть ли у вас буква “А” на экране телевизора. Если есть, то надо срочно разобраться со своим оборудованием и подключиться к “цифре”. Это надо проверить, в том числе, и у своих пожилых родственников, и если они видят букву “А” на экране, то помочь им и к Новому году подарить им цифру», — пояснили в министерстве.