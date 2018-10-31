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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Минкомсвязь призвала граждан до января сменить аналоговые телевизоры на цифровые

С января 2019 года Россия перейдет на цифровое эфирное телевещание, и в связи с этим Минкомсвязь советует гражданам купить телевизоры, поддерживающие цифровой формат.

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Источник: Reuters

Как заявила «РИА Новости» директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина, если телевизор поддерживает только аналоговый формат, то на некоторых каналах рядом с логотипом телекомпании высветится буква «А».

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«Необходимо проверить, есть ли у вас буква “А” на экране телевизора. Если есть, то надо срочно разобраться со своим оборудованием и подключиться к “цифре”. Это надо проверить, в том числе, и у своих пожилых родственников, и если они видят букву “А” на экране, то помочь им и к Новому году подарить им цифру», — пояснили в министерстве.

Госпожа Ларина добавила, что Минкомсвязь совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и региональными властями будет мониторить цены на абонентское оборудование. Пока скачка цен не зафиксировано, отметили в ведомстве.

Ранее ФАС заявила, что отмена аналогового телевещания федеральных каналов может привести к нарушению прав граждан. Ведомство до сих пор не получило от РТРС и Минкомсвязи график отключения аналогового сигнала.

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