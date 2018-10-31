Медведев поручил ввести заградительные пошлины при отсутствии договоренностей с нефтекомпаниями

«В случае, если такое соглашение (о стабилизации цен на нефть.— “Ъ”) возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал премьер на совещании правительства (цитата по ТАСС).
29 октября господин Медведев сообщил, что цены на топливо продолжают стремительно расти. Премьер дал нефтекомпаниям два дня на то, чтобы достичь соглашения «о поддержании сложившихся цен на внутреннем рынке». Глава Минэнерго Александр Новак называл заградительные пошлины крайней мерой, а вице-премьер Дмитрий Козак считал вероятность их введения «высокой». «Роснефть» обвинила в росте цен на бензин независимые АЗС.