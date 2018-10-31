Медведев поручил ввести заградительные пошлины при отсутствии договоренностей с нефтекомпаниями

«В случае, если такое соглашение (о стабилизации цен на нефть.— “Ъ”) возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал премьер на совещании правительства (цитата по ТАСС).