«Роснефть» обвинила в росте цен независимые АЗС
В преддверии возможного введения экспортных пошлин на топливо.
В преддверии возможного введения экспортных пошлин на топливо.
«Роснефть» обвинила ряд независимых АЗС в ухудшении ситуации на топливном рынке и призвала правительство распространять достигнутые договоренности по стабилизации и на этих игроков. Так в компании ответили на жалобы независимых продавцов топлива в правительство на рост оптовых цен, на фоне чего они, в отличие от крупных нефтекомпаний, повышали розничные цены на заправках. Для того чтобы избежать влияния очередного скачка нефтяных цен на российский рынок нефтепродуктов, правительство обсуждает пакет мер, среди них — введение заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты или возможность лицензирования экспорта. Решение о введении пошлин может быть принято уже в среду, если крупные нефтекомпании не согласятся удерживать цены.
«Роснефть» обвинила ряд независимых АЗС в инициировании «провокационной кампании», направленной «на обострение
На фоне роста нефтяных котировок с конца лета вслед за оптовыми ценами бензин и дизтопливо продолжают дорожать и в рознице. Для того чтобы избежать влияния очередного скачка нефтяных цен на российский рынок нефтепродуктов, Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и
Господин Козак позже заявил, что решение о введении заградительных пошлин может быть принято «буквально на следующей неделе». В качестве другой меры для стабилизации цен на внутреннем рынке рассматривается возможность введения лицензирования экспорта нефтепродуктов. 31 октября
Заявления «Роснефти» стали ответом на жалобы ряда независимых продавцов топлива в правительство в связи с ситуацией на топливном рынке. В частности, Независимый топливный союз (НТС) и Российский топливный союз обращали внимание на возобновившийся рост оптовых цен, что вынуждает независимые АЗС поднимать ценники. Это приводит к падению их продаж, в то время как заправки нефтекомпаний держат цены на уровне конца мая.
В частности, НТС в письме
В «Роснефти» утверждают, что все АЗС компании работают бесперебойно, запасы моторных топлив достаточны для обеспечения собственной розничной сети, а также осуществления биржевой торговли. В сообщении говорится, что «Роснефть» соблюдает достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года, а в условиях сохранения цен на стабильном уровне «компания нарастила объемы реализации на собственных АЗС»: «Так, в октябре 2018 года объем поставок вырос: по автобензинам на 6−8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по дизельному топливу на 42−48%. Несмотря на существенный рост объема продаж, компания в полном объеме обеспечивает возросший спрос покупателей в собственном розничном сегменте во всех регионах своего присутствия и готова обеспечивать его и в будущем».
Доля поставок бензинов на экспорт не превышает 2,3% от объема производства бензинов класса Евро-5, сообщают в «Роснефти». А в целях бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка РФ «Роснефть» «перевыполняет нормативы биржевой торговли»: в октябре по бензинам реализовано 19% от производства (при нормативе 10%), по дизельному топливу — 8% от производства (при нормативе 5%).
«Роснефть» сообщает, что уже направила в правительство ряд собственных предложений по стабилизации ситуации на топливном рынке.
Также правительству предложено установить требования об обязательных поставках всеми нефтяными компаниями пропорциональной доли нефти и газового конденсата, добываемых в России, для переработки на российских НПЗ и реализации моторных топлив на внутренний рынок с включением таких обязательств в лицензии на пользование недрами. Уровень квоты для обязательной поставки на внутренний рынок предполагается рассчитывать как отношение потребляемых в РФ нефтепродуктов к объему добычи нефтяного сырья и установить на уровне 17,5%.
Кроме того, в «Роснефти» считают необходимым перенести уплату акциза с НПЗ на «колонку» с дальнейшим перечислением налога в региональные бюджеты — это «позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки», полагают в компании. Среди предложений также — возможность введения механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть и проведение анализа прозрачности сделок на бирже для исключения возможности манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов.
Ольга Никитина, Дмитрий Козлов