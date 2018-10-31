«Роснефть» обвинила в росте цен независимые АЗС

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«Роснефть» обвинила ряд независимых АЗС в ухудшении ситуации на топливном рынке и призвала правительство распространять достигнутые договоренности по стабилизации и на этих игроков. Так в компании ответили на жалобы независимых продавцов топлива в правительство на рост оптовых цен, на фоне чего они, в отличие от крупных нефтекомпаний, повышали розничные цены на заправках. Для того чтобы избежать влияния очередного скачка нефтяных цен на российский рынок нефтепродуктов, правительство обсуждает пакет мер, среди них — введение заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты или возможность лицензирования экспорта. Решение о введении пошлин может быть принято уже в среду, если крупные нефтекомпании не согласятся удерживать цены.

«Роснефть» обвинила ряд независимых АЗС в инициировании «провокационной кампании», направленной «на обострение социально-экономической обстановки в регионах», говорится в заявлении нефтекомпании. По мнению «Роснефти», независимые продавцы топлива хотят получить дополнительные льготы и сверхдоходы для своих собственников, зачастую не проживающих в России. В компании призывают провести анализ экономического положения и деятельности независимых АЗС.

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На фоне роста нефтяных котировок с конца лета вслед за оптовыми ценами бензин и дизтопливо продолжают дорожать и в рознице. Для того чтобы избежать влияния очередного скачка нефтяных цен на российский рынок нефтепродуктов, Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

Господин Козак позже заявил, что решение о введении заградительных пошлин может быть принято «буквально на следующей неделе». В качестве другой меры для стабилизации цен на внутреннем рынке рассматривается возможность введения лицензирования экспорта нефтепродуктов. 31 октября вице-премьер сообщил, что пакет документов по стабилизации на топливном рынке подготовлен, в том числе речь идет о применении крайней меры — заградительной пошлины (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Дмитрия Козака, решение о введении пошлины может быть принято уже в среду, если нефтяные компании не подпишут соглашение по ценам на бензин.

Заявления «Роснефти» стали ответом на жалобы ряда независимых продавцов топлива в правительство в связи с ситуацией на топливном рынке. В частности, Независимый топливный союз (НТС) и Российский топливный союз обращали внимание на возобновившийся рост оптовых цен, что вынуждает независимые АЗС поднимать ценники. Это приводит к падению их продаж, в то время как заправки нефтекомпаний держат цены на уровне конца мая.

В частности, НТС в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку и главе Минэнерго Александру Новаку (есть у «Ъ») жаловался на недозагрузку российских НПЗ. «Недозагрузка НПЗ ведет к тому, что вертикально интегрированные компании (ВИНК), которым они преимущественно принадлежат, могут ограничивать поставки объемов бензина и дизельного топлива, в том числе на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. «Это ведет к росту оптовых цен, что в условиях «заморозки» розничных цен становится причиной ценового диспаритета на топливном рынке и ведет к тяжелым финансовым последствиям для независимых АЗС», — писал президент союза Павел Баженов.

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В «Роснефти» утверждают, что все АЗС компании работают бесперебойно, запасы моторных топлив достаточны для обеспечения собственной розничной сети, а также осуществления биржевой торговли. В сообщении говорится, что «Роснефть» соблюдает достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года, а в условиях сохранения цен на стабильном уровне «компания нарастила объемы реализации на собственных АЗС»: «Так, в октябре 2018 года объем поставок вырос: по автобензинам на 6−8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по дизельному топливу на 42−48%. Несмотря на существенный рост объема продаж, компания в полном объеме обеспечивает возросший спрос покупателей в собственном розничном сегменте во всех регионах своего присутствия и готова обеспечивать его и в будущем».

Доля поставок бензинов на экспорт не превышает 2,3% от объема производства бензинов класса Евро-5, сообщают в «Роснефти». А в целях бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка РФ «Роснефть» «перевыполняет нормативы биржевой торговли»: в октябре по бензинам реализовано 19% от производства (при нормативе 10%), по дизельному топливу — 8% от производства (при нормативе 5%).

«Роснефть» сообщает, что уже направила в правительство ряд собственных предложений по стабилизации ситуации на топливном рынке.

Компания предлагает правительству распространять договоренности по стабилизации цен на всех участников рынка, включая независимые сети АЗС.

Также правительству предложено установить требования об обязательных поставках всеми нефтяными компаниями пропорциональной доли нефти и газового конденсата, добываемых в России, для переработки на российских НПЗ и реализации моторных топлив на внутренний рынок с включением таких обязательств в лицензии на пользование недрами. Уровень квоты для обязательной поставки на внутренний рынок предполагается рассчитывать как отношение потребляемых в РФ нефтепродуктов к объему добычи нефтяного сырья и установить на уровне 17,5%.

Кроме того, в «Роснефти» считают необходимым перенести уплату акциза с НПЗ на «колонку» с дальнейшим перечислением налога в региональные бюджеты — это «позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки», полагают в компании. Среди предложений также — возможность введения механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть и проведение анализа прозрачности сделок на бирже для исключения возможности манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов.