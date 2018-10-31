Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шаманов: в следующий раз мы собьем самолет США
«Обнаженная» женщина озадачила покупателей в супермаркете
Вши, туберкулез, грибок: болезни, которые ждут вас в магазинах и на рынках
Ревность разрушила пару одних из самых известных звездных подруг
Названы города, откуда люди чаще всего переезжают в Москву
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Сбитый над Донбассом украинский летчик рассказал, как сбежал
Впервые показанное оружие РФ: масштабы впечатляют
Ургант, Порошина, собаки: все звезды «Елок» за одним столом
Навка с мужем, Шпица и Розанова на премьере «Крымского моста»
"В порно нет ничего плохого": бывшая монахиня стала порноактрисой
8 воров с ножами напали на бойца ММА и пострадали
С 25 ноября россияне смогут посещать без визы еще одну страну
Реакция в РФ на заявление Тимошенко о плате за все
Отважный отец остановил массовое убийство, защищая своих сыновей
На Ямале ученики взяли автоматы после бойни Керчи
Известную модель в США нашли возле помойки и в грязной одежде
В лесу задержали мужчину с полным рюкзаком золота
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
8Рим завалило льдом
18:53 (мск), источник: Российская газета

Мелкие штрафы ГИБДД начнут взыскивать в ускоренном режиме

Мелкие штрафы ГАИ предлагается взыскивать в упрощенном режиме. Как сообщил в эксклюзивном интервью «Российской газете» директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, заниматься взысканием штрафов ГАИ до 3 тысяч рублей по всей стране будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.

Наверх
Источник: Российская газета

«Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, — рассказал Дмитрий Аристов.

Одновременно с этим в банки и иные кредитные организации будут направляться запросы для установления открытых на имя должника счетов и наличия на них денежных средств. При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком.
Дмитрий Аристов
директор Федеральной службы судебных приставов

«Эта единая система создана на государственном уровне и содержит сведения о начисленных гражданам задолженностях в пользу государства и их погашении. Одновременно с приведением в исполнение основного штрафа упрощенный порядок будет предусматривать взыскание с должника исполнительского сбора. То есть дополнительной штрафной санкции за необходимость принудительного списания задолженности», — сообщил директор ФСПП.

В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводится без возбуждения исполнительного производства.

«На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение решения до 2 дней, — сказал Дмитрий Аристов. — Человек получит уведомление, и если не заплатит в срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор. Введение упрощенного порядка исполнения позволит Службе перейти к экстерриториальному принципу принудительного исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат Службы».

Читайте также:

 СК РФ возбудил дело о гибели задержанного хулигана
Кто и почему сегодня готов ставить "лайки" убийце
Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию
«Дачная реформа»: как будет действовать новый закон
Зима близко: в какое время года умирают старики и молодежь
Независимые АЗС ответили на обвинения «Роснефти»
FlexPai: представлен первый в мире гибкий смартфон
На конкурс президентских грантов подано рекордное число заявок
Спорт
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера О перипетиях потенциального поединка, а также о том, зачем Нурмагомедову ввязываться в эту историю
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
КАМАЗ «Кентавр»: появилось фото редкого грузовика-трактора Директор музея Камского автозавода Александр Чухонцев рассказал об уникальной разработке челнинцев
Кино
Александр Новиков проиграл суд «Первому каналу» Исполнитель требовал миллион евро в качестве компенсации за моральный ущерб, полученный в шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Какие счетчики» станут обязательными с 2021 года?
Ипотечники оказались заядлыми путешественниками
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Самые жуткие здания мира (фото)
Дети
Внук Олега Янковского стал копией отца В сети появился совместный снимок родственников
Леди
Как выглядят российские звезды старше 50 на афишах и в жизни Когда дело касается афиш, некоторые звезды переходят грани разумного и превращают себя чуть ли не в другого человека.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь