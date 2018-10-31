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16:20 (мск), источник: Mail Hi-Tech

FlexPai: представлен первый в мире гибкий смартфон

Компания Rouyu Technology официально представила новинку в Пекинском национальном конференц-центре. FlexPai использует 7,8-дюймовый гибкий сенсорный AMOLED-экран и чип Qualcomm Snapdragon 8-й серии. Платформа использует 7-нм процесс и может быть расширена для поддержки 5G.

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Сообщается, что в экране применено более 20 миллионов светодиодов и почти 100 видов тонкопленочных многослойных материалов. Дисплей прошел более 200 000 тестов на изгиб и скручивание, включая тесты на растяжение и на падение — всего на протяжении 1000 дней состоялась 117 испытаний.

Девайс работает на «water OS» — фирменной модификации операционной системы Android. Компания планирует потратить около 30 миллионов долларов США на поддержку разработчиков программного обеспечения по всему миру для новой платформы.

FlexPai поступит в продажу в 10:01 утра 1 ноября (по Китаю). Стоимость новинки стартует от $1291 за версию 6 + 128 ГБ, за 8+256 ГБ просят $1433, за 8+512 ГБ — $1864.

А вы бы купили себе такой гаджет? Делитесь в комментариях.

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Григорий Матюхин

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