FlexPai: представлен первый в мире гибкий смартфон

Сообщается, что в экране применено более 20 миллионов светодиодов и почти 100 видов тонкопленочных многослойных материалов. Дисплей прошел более 200 000 тестов на изгиб и скручивание, включая тесты на растяжение и на падение — всего на протяжении 1000 дней состоялась 117 испытаний.

Девайс работает на «water OS» — фирменной модификации операционной системы Android. Компания планирует потратить около 30 миллионов долларов США на поддержку разработчиков программного обеспечения по всему миру для новой платформы.

FlexPai поступит в продажу в 10:01 утра 1 ноября (по Китаю). Стоимость новинки стартует от $1291 за версию 6 + 128 ГБ, за 8+256 ГБ просят $1433, за 8+512 ГБ — $1864.

А вы бы купили себе такой гаджет? Делитесь в комментариях.