Независимые АЗС ответили на обвинения «Роснефти»
Независимый топливный союз (НТС) прокомментировал обвинения «Роснефти» в «провокационной кампании» со стороны независимых АЗС с целью получения дополнительных льгот и сверхдоходов.
Независимый топливный союз (НТС) прокомментировал обвинения «Роснефти» в «провокационной кампании» со стороны независимых АЗС с целью получения дополнительных льгот и сверхдоходов.
В сообщении НТС подчеркивается, что независимые сети не способны получить «сверхдоходы». По данным союза, сегодня средняя маржинальность независимых АЗС по бензину АИ-92 и АИ-95 составляет порядка 1,4 руб. на литр, а маржинальность дизельного топлива достигла отрицательных значений — минус 1,08 руб., а в некоторых регионах достигает отрицательных значений.
«Как вообще можно говорить о сверхдоходах применительно к собственникам независимых АЗС, которые не обладают возможностью приобретать нефтепродукты по трансфертным ценам, а при этом вынуждены ценообразоваться от розницы ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний) в условиях «заморозки» цен? — возмущаются в НТС.
И это заявление делает государственная компания, которая чаще остальных обращается к правительству с просьбой выделения астрономических сумм из бюджета для покрытия собственных нужд.
Союз настаивает, что для стабилизации ситуации на топливном рынке необходимо отменить акциз на нефтепродукты, кратно увеличить их реализацию на бирже и создать прозрачную систему ценообразования. Если эти меры не будут приняты, то независимая розница «вымрет», а на рынке возникнет топливный дефицит. НТС подчеркивает, что согласен со многими предложениями «Роснефти». «Мы последовательно выступаем за рынок и конкуренцию, — указывают в союзе. — Нам представляется недопустимой ситуация, при которой независимый сектор полностью зависит от решений крупных нефтяных компаний». Президент НТС Павел Баженов предложил организовать совместную встречу представителей независимой топливной розницы и вертикально интегрированных компаний для обсуждения реформирования отрасли.
В среду «Роснефть» сообщила, что представила правительству план по выходу из кризиса с повышением цен на бензин. Госкомпания в числе прочих мер предложила провести анализ экономического положения и деятельности независимых АЗС и ужесточить их регулирование. По мнению «Роснефти», независимые сети привыкли работать в серой зоне без ведения налогового учета при отсутствии контроля за качеством нефтепродуктов, а также не несут ответственности за обеспечение нефтепродуктами потребителей регионов, и в некоторых субъектах «фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний».
«Мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение
В среду в правительстве состоится встреча с нефтяными компаниями. В случае если власти и нефтяники не смогут согласовать меры по сдерживанию роста цен на бензин, то до конца этой недели правительство введет заградительные пошлины на экспорт нефти, предупредил премьер Дмитрий Медведев.