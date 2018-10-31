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17:11 (мск), источник: Ведомости

Независимые АЗС ответили на обвинения «Роснефти»

Независимый топливный союз (НТС) прокомментировал обвинения «Роснефти» в «провокационной кампании» со стороны независимых АЗС с целью получения дополнительных льгот и сверхдоходов.

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Источник: Reuters

В сообщении НТС подчеркивается, что независимые сети не способны получить «сверхдоходы». По данным союза, сегодня средняя маржинальность независимых АЗС по бензину АИ-92 и АИ-95 составляет порядка 1,4 руб. на литр, а маржинальность дизельного топлива достигла отрицательных значений — минус 1,08 руб., а в некоторых регионах достигает отрицательных значений.

«Как вообще можно говорить о сверхдоходах применительно к собственникам независимых АЗС, которые не обладают возможностью приобретать нефтепродукты по трансфертным ценам, а при этом вынуждены ценообразоваться от розницы ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний) в условиях «заморозки» цен? — возмущаются в НТС.

И это заявление делает государственная компания, которая чаще остальных обращается к правительству с просьбой выделения астрономических сумм из бюджета для покрытия собственных нужд.
Независимый топливный союз

Союз настаивает, что для стабилизации ситуации на топливном рынке необходимо отменить акциз на нефтепродукты, кратно увеличить их реализацию на бирже и создать прозрачную систему ценообразования. Если эти меры не будут приняты, то независимая розница «вымрет», а на рынке возникнет топливный дефицит. НТС подчеркивает, что согласен со многими предложениями «Роснефти». «Мы последовательно выступаем за рынок и конкуренцию, — указывают в союзе. — Нам представляется недопустимой ситуация, при которой независимый сектор полностью зависит от решений крупных нефтяных компаний». Президент НТС Павел Баженов предложил организовать совместную встречу представителей независимой топливной розницы и вертикально интегрированных компаний для обсуждения реформирования отрасли.

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В среду «Роснефть» сообщила, что представила правительству план по выходу из кризиса с повышением цен на бензин. Госкомпания в числе прочих мер предложила провести анализ экономического положения и деятельности независимых АЗС и ужесточить их регулирование. По мнению «Роснефти», независимые сети привыкли работать в серой зоне без ведения налогового учета при отсутствии контроля за качеством нефтепродуктов, а также не несут ответственности за обеспечение нефтепродуктами потребителей регионов, и в некоторых субъектах «фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний».

«Мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России», — заявили в «Роснефти».

В среду в правительстве состоится встреча с нефтяными компаниями. В случае если власти и нефтяники не смогут согласовать меры по сдерживанию роста цен на бензин, то до конца этой недели правительство введет заградительные пошлины на экспорт нефти, предупредил премьер Дмитрий Медведев.

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