РБК: около трети телевизоров в стране не смогут принять цифровой сигнал

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По данным Mediascope, 82% телевизоров готовы к цифровому приему. Представитель РТРС Игорь Степанов заявил, что компания проводила исследования в 2017 году в пяти регионах. На тот момент не меньше 70% населения имели девайсы, подходящие под прием цифрового ТВ. Минпромторг также запрашивал такую информацию у экспертов.

Они предупредили ведомство, что из-за отключения «аналога» от 16,2 до 33,7 млн телевизоров окажутся с «черным экраном».

Напомним, федеральная целевая программа по переходу с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения стартовала в 2009 году. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.

Ранее ФАС заявила, что отмена аналогового телевещания федеральных каналов может привести к нарушению прав граждан. Ведомство до сих пор не получило от РТРС и Минкомсвязи график отключения аналогового сигнала.