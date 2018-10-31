Козак: нефтяники должны обеспечить страну топливом без ссылок на недополучение доходов
Российские нефтяники должны обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами. Объяснение, что бизнес недополучает доход
Российские нефтяники должны обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами. Объяснение, что бизнес недополучает доход
«Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня. Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», — сказал господин Козак (цитата по «Интерфаксу»).
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Участникам мероприятия уже был разослан проект соглашения. ФАС, по словам господина Козака, предлагает сделать условия в проекте обязательной нормой по объемам поставок на внутренний рынок, обеспечивая необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов.
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