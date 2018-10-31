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20:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Козак: нефтяники должны обеспечить страну топливом без ссылок на недополучение доходов

Российские нефтяники должны обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами. Объяснение, что бизнес недополучает доход из-за поставок на внутренний рынок, не принимается, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании с нефтяниками.

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Источник: РИА "Новости"

«Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня. Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», — сказал господин Козак (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер добавил, что ссылки из-за недополучения доходов из-за поставок на внутренний рынок «ни гражданами, ни другими экономическими субъектами не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны».

Также вице-премьер добавил, что соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на топливном рынке должно быть подписано не позднее четверга. «Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание. Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге», — сказал он (цитата по ТАСС).

Участникам мероприятия уже был разослан проект соглашения. ФАС, по словам господина Козака, предлагает сделать условия в проекте обязательной нормой по объемам поставок на внутренний рынок, обеспечивая необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово до конца недели ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если 31 октября не удастся договориться с нефтекомпаниями. Он поручил господину Козаку доложить ему об итогах встречи с представителями нефтекомпаний.

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