Козак: нефтяники должны обеспечить страну топливом без ссылок на недополучение доходов

Источник: РИА "Новости"

«Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня. Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», — сказал господин Козак (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер добавил, что ссылки из-за недополучения доходов из-за поставок на внутренний рынок «ни гражданами, ни другими экономическими субъектами не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны».

Также вице-премьер добавил, что соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на топливном рынке должно быть подписано не позднее четверга. «Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание. Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге», — сказал он (цитата по ТАСС).

Участникам мероприятия уже был разослан проект соглашения. ФАС, по словам господина Козака, предлагает сделать условия в проекте обязательной нормой по объемам поставок на внутренний рынок, обеспечивая необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов.