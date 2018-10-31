Правительство договорилось с нефтяниками о снижении цен на бензин

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Соглашение будет заключено до 31 марта 2019 г. «Решение найдено, и ситуация может начать успокаиваться. Она была расшатана искусственно», — заявил Козак.

Договоренности будут включать рост производства топлива не менее чем на 3% к прошлому году, добавил министр энергетики Александр Новак. Оптовые цены должны вернуться на уровень июня этого года, чтобы обеспечить рентабельность работы АЗС. Поэтому, по словам Козака, отпала необходимость вводить заградительную пошлину на нефтепродукты.

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Кроме того, налоговый маневр (приведет к росту внутренних цен на нефть) начнется после истечения этого соглашения с нефтяными компаниями, а не с начала нового года.

Осенью топливный рынок вновь оказался на грани кризиса. Нефтяники, которые все лето по договоренности с правительством не поднимали цены на своих заправках, больше не захотели этого делать. Причин несколько — выросли оптовые цены, а с нового года увеличатся ставки акцизов на нефтепродукты и НДС, растет привлекательность экспорта топлива, рентабельность АЗС продолжает падать. Нефтяные компании считают, что нужно увеличить стоимость литра топлива на 4−5 руб. Правительство выступило категорически против роста цен.

29 октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил чиновникам договориться с нефтяными компаниями, иначе будет введена заградительная пошлина на экспорт нефтепродуктов. Также было предложено ввести лицензирование экспорта топлива. Лицензия будет выдаваться при условии, что нефтяники станут поставлять на внутренний рынок определенную часть топлива. Козак говорил, что нефтяники уже согласились продавать нефтепродукты владельцам независимых АЗС по тем же ценам, что и своим «дочкам».

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Фактически введено ручное регулирование на уровне мелкого опта, договорились держать оптовые цены на уровне розницы с небольшой доходностью, рассказал президент Российского топливного союза, объединяющего независимые АЗС, Евгений Аркуша. «По сути, цена на топливо в рознице должна будет до конца года сохраняться на уровне сегодняшних цен у нефтяных компаний, — продолжает он. — Договорились, что независимые АЗС снизят ее до этого уровня». Но чтобы поддержать маржу розницы, вертикально-интегрированные нефтяные компании обязаны снизить цену опта, говорит Аркуша.

Самый высокий риск для нефтяников — ведение экспортной пошлины, поэтому они предпочли договориться, сказал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Нерыночные механизмы регулирования есть во многих странах, Россия не исключение. Но от этого надо избавляться, считает эксперт.