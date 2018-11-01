Владелец «Кэшбери» объявил о прекращении работы платформы

Варданян заявил, что «Кэшбери» не сможет продолжить работу даже в ограниченном режиме, поскольку против компании «развернута целая армия журналистов» и ее поливают грязью крупнейшие телеканалы и СМИ. Счета компании разблокированы не будут, большинство контрагентов напуганы и значительная часть денег исчезла, признал владелец компании. «На нас будут объявлять охоту до того как мы не уйдем с рынка», — уверен Варданян.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8zCigBWwpRo?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, у «Кэшбери» есть финансовые ресурсы для погашения долгов, но не в полном объеме. 2 ноября компания произведет расчет введенных и выведенных средств индивидуально по каждому пользователю и отобразит в личных кабинетах остаточную сумму долгов перед клиентами. «Вы в праве претендовать на них, и мы будем их выплачивать исходя из графика погашения задолженности, который мы составим в ближайшее время», — сказал Варданян. Он уточнил, что 25% долгов будет компенсирована криптовалютой CashberyCoin.

Кроме того, Варданян объявил о планах через 100 дней создать новую компанию JDC. По его словам, она будет работать в десятках стран мира и в первый год соберет до 5 млн участников. «Новый гигант финансово-инвестиционной индустрии» появится во второй декаде февраля. Клиенты «Кэшбери» будут автоматически переведены на новую платформу.