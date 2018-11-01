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10:45 (мск), источник: Ведомости

Владелец «Кэшбери» объявил о прекращении работы платформы

Группа компаний «Кэшбери» прекращает свою работу, сообщил владелец платформы Артур Варданян в видеообращении, размещенном на YouTube. Он пообещал начать возвращать долги клиентам со 2 ноября.

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Варданян заявил, что «Кэшбери» не сможет продолжить работу даже в ограниченном режиме, поскольку против компании «развернута целая армия журналистов» и ее поливают грязью крупнейшие телеканалы и СМИ. Счета компании разблокированы не будут, большинство контрагентов напуганы и значительная часть денег исчезла, признал владелец компании. «На нас будут объявлять охоту до того как мы не уйдем с рынка», — уверен Варданян.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, у «Кэшбери» есть финансовые ресурсы для погашения долгов, но не в полном объеме. 2 ноября компания произведет расчет введенных и выведенных средств индивидуально по каждому пользователю и отобразит в личных кабинетах остаточную сумму долгов перед клиентами. «Вы в праве претендовать на них, и мы будем их выплачивать исходя из графика погашения задолженности, который мы составим в ближайшее время», — сказал Варданян. Он уточнил, что 25% долгов будет компенсирована криптовалютой CashberyCoin.

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Кроме того, Варданян объявил о планах через 100 дней создать новую компанию JDC. По его словам, она будет работать в десятках стран мира и в первый год соберет до 5 млн участников. «Новый гигант финансово-инвестиционной индустрии» появится во второй декаде февраля. Клиенты «Кэшбери» будут автоматически переведены на новую платформу.

Центробанк назвал «Кэшбери» «одной из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы. Руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях оценивал ущерб от деятельности платформы в 1−3 млрд руб. ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. «Кэшбери» остановила работу 11 октября, объявив о «трехнедельных каникулах» для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры.

Следите за развитием темы«Разоблачение «Кэшбери»»
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