Владелец «Кэшбери» объявил о прекращении работы платформы
Группа компаний «Кэшбери» прекращает свою работу, сообщил владелец платформы Артур Варданян в видеообращении, размещенном на YouTube. Он пообещал начать возвращать долги клиентам со 2 ноября.
Группа компаний «Кэшбери» прекращает свою работу, сообщил владелец платформы Артур Варданян в видеообращении, размещенном на YouTube. Он пообещал начать возвращать долги клиентам со 2 ноября.
Варданян заявил, что «Кэшбери» не сможет продолжить работу даже в ограниченном режиме, поскольку против компании «развернута целая армия журналистов» и ее поливают грязью крупнейшие телеканалы и СМИ. Счета компании разблокированы не будут, большинство контрагентов напуганы и значительная часть денег исчезла, признал владелец компании. «На нас будут объявлять охоту до того как мы не уйдем с рынка», — уверен Варданян.
По его словам, у «Кэшбери» есть финансовые ресурсы для погашения долгов, но не в полном объеме. 2 ноября компания произведет расчет введенных и выведенных средств индивидуально по каждому пользователю и отобразит в личных кабинетах остаточную сумму долгов перед клиентами. «Вы в праве претендовать на них, и мы будем их выплачивать исходя из графика погашения задолженности, который мы составим в ближайшее время», — сказал Варданян. Он уточнил, что 25% долгов будет компенсирована криптовалютой CashberyCoin.
Кроме того, Варданян объявил о планах через 100 дней создать новую компанию JDC. По его словам, она будет работать в десятках стран мира и в первый год соберет до 5 млн участников. «Новый гигант
Центробанк назвал «Кэшбери» «одной из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы. Руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях оценивал ущерб от деятельности платформы в 1−3 млрд руб. ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. «Кэшбери» остановила работу 11 октября, объявив о «трехнедельных каникулах» для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры.