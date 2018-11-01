Нефтяные компании начали снижать цены

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«Газпром нефть» отметила, что выполняет все обязательства в рамках предыдущих договоренностей с правительством в полном объеме. «В частности, цены на топливо на АЗС сети “Газпром нефть” сохраняются на уровне мая 2018 года, и компания не планирует их изменять в ближайшее время», — заявили в пресс-службе.

В ЛУКОЙЛ отметили, что компания с 1 ноября меняет цены реализации продукции мелким оптом в регионах своей ответственности, «следуя рекомендациям Министерства энергетики и ФАС России» (цитата по ТАСС).

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Козак потребовали от нефтяных компаний до 1 ноября подписать соглашение с правительством о стабилизации цен на бензин. В нем должны содержаться обязательные нормы поставок на внутренний рынок. Компаниям пришлось пойти на это, поскольку в противном случае правительство ввело бы заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты.