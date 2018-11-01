Кремль объяснил трудности в продвижении России в рейтинге Doing Business

Источник: РИА "Новости"

«Разумеется, не все получается, возникают определенные проблемы, связанные, во-первых, с достаточно агрессивной внешнеэкономической средой — речь идет о незаконных рестрикциях, которые применяются в отношении нашей страны. Так далее и тому подобное», — сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, «могут возникать затруднения, но все это все-таки не влияет на однозначно позитивную динамику — место России [в рейтинге Doing Business] постоянно повышается».

Россия поднялась в ежегодном рейтинге Doing Business с 35-го на 31-е место, то есть не смогла войти в топ-20, а именно такая цель была поставлена президентом Владимиром Путиным в майских указах 2012 г.