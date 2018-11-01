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17:13 (мск), источник: Ведомости

Кремль объяснил трудности в продвижении России в рейтинге Doing Business

Непопадание России в двадцатку рейтинга Doing Business, как того хотел президент Владимир Путин, во многом связано с агрессивной внешней средой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Разумеется, не все получается, возникают определенные проблемы, связанные, во-первых, с достаточно агрессивной внешнеэкономической средой — речь идет о незаконных рестрикциях, которые применяются в отношении нашей страны. Так далее и тому подобное», — сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, «могут возникать затруднения, но все это все-таки не влияет на однозначно позитивную динамику — место России [в рейтинге Doing Business] постоянно повышается».

Россия поднялась в ежегодном рейтинге Doing Business с 35-го на 31-е место, то есть не смогла войти в топ-20, а именно такая цель была поставлена президентом Владимиром Путиным в майских указах 2012 г.

Цель войти в двадцатку лидеров остается, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, поставленная президентом задача в целом решена. «Если анализировать в целом ситуацию, во многом задача решена — 31-е место не так далеко от 20-го, особенно если учитывать, что мы стартовали со 124-го», — сказал министр. С учетом реформ, проведенных в России в 2017—2018 гг.., Россия оказалась бы даже на 18-м месте, однако Всемирный банк эффект от этих реформ пока не подсчитал, отметил Орешкин.

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