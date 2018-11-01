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16:42 (мск), источник: BFM.ru

Кругом «враги»: на что рассчитывает «Кэшбери»?

«“Кэшбери” была всего лишь разминкой», — заверил ее глава Артур Варданян. Он объявил о создании новой компании. ЦБ ранее заявил, что ущерб, которые понесли клиенты, может оцениваться в 3 млрд рублей. Где собираются брать эти деньги?

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Источник: РИА "Новости"

Компания «Кэшбери», у которой ЦБ ранее обнаружил признаки финансовой пирамиды, прекратила свою работу. О ее закрытии объявил владелец инвестплощадки взаимного кредитования Артур Варданян. По его словам, «Кэшбери» обанкротили «враги», но этот проект был всего лишь разминкой:

«Несколько лет назад я соединил инвестиции и многоуровневый маркетинг. Бизнес «Кэшбери» проработал стабильно без малого два года, пока не вмешались те, кому это просто не понравилось. Нас буквально обанкротили, используя несовершенство нашей юридической модели.

Дело в том, что «Кэшбери» — стартап, который должен пройти отточку временем. Ввиду быстрого развития мы не сумели должным образом защитить наши активы, чем и не преминули воспользоваться наши враги, нанеся удар в самое неожиданное время и в самое уязвимое место.

«Теперь я точно знаю, что моя модель показала себя с лучшей стороны и доказала на практике свою работоспособность. Я хочу вам сказать, что “Кэшбери” была всего лишь разминкой. Разминкой перед большой игрой на мировой арене. Мы готовы к большему, мы готовы к масштабу глобал. Мы создаем новую компанию через 100 дней — GDC. В этой компании будет собрано все самое лучшее из нашего опыта, и самая сильная международная юридическая база. Нами инициирован процесс получения всех лицензий и разрешительных документов, причем в самых разных странах мира. Мы запускаемся сразу в нескольких десятках стран мира. Первый год мы планируем вырасти до 5 млн участников, а следующий до 20 млн».

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава «Кэшбери» пообещал рассчитаться с пользователями 2 ноября. Долги, по словам Варданяна, в том числе будут погашены за счет внутренней криптовалюты. Регулятор ранее оценил ущерб клиентов от деятельности компании в сумму до 3 млрд рублей.

Уверенности в том, что все клиенты получат свои деньги, нет, говорит начальник аналитического управления банка Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:

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«Понятно, что просто так закрыть этот бизнес достаточно сложно, потому что же надо расплатиться по обязательствам, а обязательства там, с учетом пирамидальности этой структуры, явно неподъемные. Но в дальней перспективе, вспоминая опыт другого заслуженного пирамидостроителя, Мавроди, мы помним, что он размножал эти пирамиды, просто пек их как блины, в том числе и в международных масштабах. Так что второе пришествие “Кэшбери” или каких-то подобных структур, конечно же вполне вероятно. Существуют два признака пирамидальности. Первый внутренний — это то, что выплаты старым клиентам осуществляются за счет притока средств новых клиентов. Но это надо доказывать уже с бухгалтерской отчетностью на руках. Однако есть внешний признак пирамидальности — это, конечно, обещание сверхвысоких, явно не рыночных доходов».

Высокие проценты сами по себе не являются доказательством того, что перед вами пирамида. Например, очень высокие проценты могут быть связаны с тем, что действительно, обнаружили какие-то золотые россыпи. Нужно быстро получить деньги, люди готовы под очень высокий процент привлекать ваши деньги.
Максим Осадчий
начальник аналитического управления банка Банка корпоративного финансирования
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«Кэшбери» привлекала вкладчиков обещаниями заработать на кредитовании физлиц до 600% годовых. Разбирательство будет продолжено, говорит руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов:

«Банк России обратился в суд для принятия решения о блокировке работы этого сайта. Процедура — к сожалению, у Банка России нет полномочий, сделать самостоятельно он не может, поэтому через суд технически это, как я понимаю, где-то на 12 ноября, перенесено. Кроме того, опять же, насколько мне известно, соответствующее обращение направлено в правоохранительные органы для проведения мероприятий и для проверки, собственно законности в действиях, которые там были внутри. Поверьте, если управление по противодействию недобросовестным практикам Банка России все эти действия предпринял, значит, основания у них есть и достаточно серьезные».

На прошлой неделе директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сказал, что ЦБ за девять месяцев этого года выявил в России 134 финансовых пирамиды — на три меньше, чем за весь прошлый год.

Следите за развитием темы«Разоблачение «Кэшбери»»
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