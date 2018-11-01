Кругом «враги»: на что рассчитывает «Кэшбери»?

Источник: РИА "Новости"

Компания «Кэшбери», у которой ЦБ ранее обнаружил признаки финансовой пирамиды, прекратила свою работу. О ее закрытии объявил владелец инвестплощадки взаимного кредитования Артур Варданян. По его словам, «Кэшбери» обанкротили «враги», но этот проект был всего лишь разминкой:

«Несколько лет назад я соединил инвестиции и многоуровневый маркетинг. Бизнес «Кэшбери» проработал стабильно без малого два года, пока не вмешались те, кому это просто не понравилось. Нас буквально обанкротили, используя несовершенство нашей юридической модели.

Дело в том, что «Кэшбери» — стартап, который должен пройти отточку временем. Ввиду быстрого развития мы не сумели должным образом защитить наши активы, чем и не преминули воспользоваться наши враги, нанеся удар в самое неожиданное время и в самое уязвимое место.

«Теперь я точно знаю, что моя модель показала себя с лучшей стороны и доказала на практике свою работоспособность. Я хочу вам сказать, что “Кэшбери” была всего лишь разминкой. Разминкой перед большой игрой на мировой арене. Мы готовы к большему, мы готовы к масштабу глобал. Мы создаем новую компанию через 100 дней — GDC. В этой компании будет собрано все самое лучшее из нашего опыта, и самая сильная международная юридическая база. Нами инициирован процесс получения всех лицензий и разрешительных документов, причем в самых разных странах мира. Мы запускаемся сразу в нескольких десятках стран мира. Первый год мы планируем вырасти до 5 млн участников, а следующий до 20 млн».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8zCigBWwpRo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Глава «Кэшбери» пообещал рассчитаться с пользователями 2 ноября. Долги, по словам Варданяна, в том числе будут погашены за счет внутренней криптовалюты. Регулятор ранее оценил ущерб клиентов от деятельности компании в сумму до 3 млрд рублей.

Уверенности в том, что все клиенты получат свои деньги, нет, говорит начальник аналитического управления банка Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:

«Понятно, что просто так закрыть этот бизнес достаточно сложно, потому что же надо расплатиться по обязательствам, а обязательства там, с учетом пирамидальности этой структуры, явно неподъемные. Но в дальней перспективе, вспоминая опыт другого заслуженного пирамидостроителя, Мавроди, мы помним, что он размножал эти пирамиды, просто пек их как блины, в том числе и в международных масштабах. Так что второе пришествие “Кэшбери” или каких-то подобных структур, конечно же вполне вероятно. Существуют два признака пирамидальности. Первый внутренний — это то, что выплаты старым клиентам осуществляются за счет притока средств новых клиентов. Но это надо доказывать уже с бухгалтерской отчетностью на руках. Однако есть внешний признак пирамидальности — это, конечно, обещание сверхвысоких, явно не рыночных доходов».

Высокие проценты сами по себе не являются доказательством того, что перед вами пирамида. Например, очень высокие проценты могут быть связаны с тем, что действительно, обнаружили какие-то золотые россыпи. Нужно быстро получить деньги, люди готовы под очень высокий процент привлекать ваши деньги. Максим Осадчий начальник аналитического управления банка Банка корпоративного финансирования

«Кэшбери» привлекала вкладчиков обещаниями заработать на кредитовании физлиц до 600% годовых. Разбирательство будет продолжено, говорит руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов:

«Банк России обратился в суд для принятия решения о блокировке работы этого сайта. Процедура — к сожалению, у Банка России нет полномочий, сделать самостоятельно он не может, поэтому через суд технически это, как я понимаю, где-то на 12 ноября, перенесено. Кроме того, опять же, насколько мне известно, соответствующее обращение направлено в правоохранительные органы для проведения мероприятий и для проверки, собственно законности в действиях, которые там были внутри. Поверьте, если управление по противодействию недобросовестным практикам Банка России все эти действия предпринял, значит, основания у них есть и достаточно серьезные».