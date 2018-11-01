Биржевые цены на топливо в РФ резко рухнули

Источник: РИА "Новости"

Как свидетельствует сайт СПбМТСБ, цена на АИ-92 за один день упала более чем на 2% — до 48364 руб./т., на Аи-95 — более чем на 4%, до 50947руб./т. До этого биржевые цены на бензины медленно снижались в ожидании того, чем закончатся переговоры правительства и нефтяных компаний. Стоимость зимнего дизтоплива в четверг рухнула более чем на 3% — до 58072 руб./т. Ранее цена на это вид продукта росла в связи с переходом страны с летнего на зимнее дизельное топливо из-за чего традиционно возникает нехватка морозостойкого продукта.

Минэнерго и ФАС подготовили проекты документов со всеми нефтяниками, эти документы должны быть подписаны в течение 24 часов, сообщил в среду поздно вечером вице-премьер Дмитрий Козак. Время «Х» еще не истекло, но ряд компаний уже отрапортовали о факте подписания документов — государственная «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» (группа компании ННК) Эдуарда Худайнатова. А некоторые уже заявили о снижении цен в мелком опте — «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть», которая даже указала параметры снижения «на 15%».

Ранее правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта следующего года.

Принято решение, что нефтяные компании до конца 2018 года держат цены на уровне конца мая — начала июня, а до 31 марта 2019 года — исходя из индексации в размере среднегодовой инфляции, «это примерно 4−4,6% в год, без резких изменений». Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок — не менее чем дополнительно +3% к аналогичному периоду 2017 года. На период действия договоренностей между правительством и нефтяниками введения заградительной пошлины, лицензирование экспорта не понадобятся.

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