Бензин отреагировал на заморозку снижением

Источник: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Бензин дешевеет на бирже: такова реакция на новости о договоренностях между нефтяниками и правительством о заморозке цен на топливо. Стоимость 92-го в моменте упала почти на 2,5%, цена 95-го снизилась больше чем на 5%, а зимнее дизтопливо потеряло около 2%.

Между тем, директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что радоваться рано. По словам эксперта, снижение цен — это передышка перед грядущим скачком в следующем году: «Биржа и опт отреагировали на принятое решение, взяли под козырек и цены несколько снизили. Для того чтобы эта картина выглядела совсем красивой, наше правительство устанавливает потолок цен — никакого роста до конца первого квартала, и биржа реагирует на это снижением цен. Ведь на 2019 год заявлено, что рост может быть на уровне инфляции. Но при этом соглашение действует до конца первого квартала, и я думаю, что цены начнут расти уже в начале 2019 года, а в конце первого квартала мы получим опять эту веселую историю. Тем более, начало следующего года будет крайне драматичным, потому что с 1 января заработают новые налоговые механизмы.

Я напомню, что главной жертвой налогового маневра является та же самая нефтепереработка.

«Правительство запускает механизм так называемого демпирующего акциза и демпирующей выплаты. Суть простая — власти будут следить за разницей экспортных цен и цен на внутреннем рынке и компенсировать до 10 тыс. руб., в случае если цена на внутреннем рынке будет сильно отставать от экспорта. Это достаточно сложный механизм. Поэтому, думаю, что мы в ближайшие пять месяцев только это мы и будем обсуждать».

В четверг несколько крупных игроков — ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», а также «Сургутнефтегаз», — согласились на ультиматум власти и присоединились к соглашению о стабилизации цен на бензин. В противном случае им грозили заградительные экспортные пошлины. Решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. У компаний не было вариантов, кроме как согласиться на снижение цен, рассказал «Коммерсантъ FM» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, который участвовал во встрече и представлял интересы независимых игроков рынка. По его словам, главный вопрос теперь — как выбранный механизм будет реализован на практике:

«Установлены конкретные, с точностью до рубля, мелкооптовые цены, по которым топливо должно реализовываться в каждом субъекте. Эти цены расчетные, они основаны на существующих цифрах, но с обеспечением минимальной маржинальной доходности. Действительно, настолько минимальной, что она даже ниже, чем необходимые маржинальные доходности для покрытия операционных расходов АЗС. Но, тем не менее, она все-таки положительная, в отличие от сегодняшней ситуации, когда оптовые цены выше, чем розничные, и она вообще отсутствует. Судя по жесткому разговору, который состоялся, нефтяникам была предложена альтернатива: либо вы соглашаетесь на подписание такого соглашения с солидарной ответственностью, то есть если хотя бы один игрок условия не выполняет, то отвечают все, либо вводятся заградительные экспортные пошлины».

Генеральный директор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» Илья Мороз пояснил, что заморозка цен на уровне мая — это скорее фиксация и так высокой стоимости топлива. Эксперт уверен, что вчерашнее решение может привести отрасль к кризису в будущем: «Это шаг госрегулирования, потому что если раньше мы говорили о том, что у нас контролируются цены в розничном звене, то сейчас эта волна уже докатилась до того, что будет регулироваться оптовая цена. В этих условиях говорить о свободном рынке язык не поворачивается. Те решения, которые сейчас принимаются, можно сравнить с эффектом сжимания пружины, потому что это договоренность будет иметь отлагательный эффект на будущее. Сейчас ситуация преподносится участникам рынка так, что удалось договориться о том, что цены будут заморожены до конца года. А вот теперь давайте посмотрим, на каком уровне они будут заморожены? Если мы говорим про конец мая-июнь, то, собственно, предыдущий топливный кризис разразился весной. Это достаточно высокие цены. Если мы сравним с сегодняшним уровнем цен на бензин, то никакого значительного изменения мы не наблюдаем. То есть это, по сути, фиксация того, что и так уже есть.

Весной этого года после резкого скачка цен правительство обязало нефтяников заморозить стоимость топлива на АЗС, а взамен снизило акцизы на бензин. Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с игроками рынка заявил, что даже несмотря на договоренности, правительство, как и планировало, повысит акцизы с января следующего года.