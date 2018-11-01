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20:51 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Бензин отреагировал на заморозку снижением

Какими будут цены на топливо в ближайшее время.

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Источник: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Бензин дешевеет на бирже: такова реакция на новости о договоренностях между нефтяниками и правительством о заморозке цен на топливо. Стоимость 92-го в моменте упала почти на 2,5%, цена 95-го снизилась больше чем на 5%, а зимнее дизтопливо потеряло около 2%.

Между тем, директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что радоваться рано. По словам эксперта, снижение цен — это передышка перед грядущим скачком в следующем году: «Биржа и опт отреагировали на принятое решение, взяли под козырек и цены несколько снизили. Для того чтобы эта картина выглядела совсем красивой, наше правительство устанавливает потолок цен — никакого роста до конца первого квартала, и биржа реагирует на это снижением цен. Ведь на 2019 год заявлено, что рост может быть на уровне инфляции. Но при этом соглашение действует до конца первого квартала, и я думаю, что цены начнут расти уже в начале 2019 года, а в конце первого квартала мы получим опять эту веселую историю. Тем более, начало следующего года будет крайне драматичным, потому что с 1 января заработают новые налоговые механизмы.

Я напомню, что главной жертвой налогового маневра является та же самая нефтепереработка.

«Правительство запускает механизм так называемого демпирующего акциза и демпирующей выплаты. Суть простая — власти будут следить за разницей экспортных цен и цен на внутреннем рынке и компенсировать до 10 тыс. руб., в случае если цена на внутреннем рынке будет сильно отставать от экспорта. Это достаточно сложный механизм. Поэтому, думаю, что мы в ближайшие пять месяцев только это мы и будем обсуждать».

В четверг несколько крупных игроков — ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», а также «Сургутнефтегаз», — согласились на ультиматум власти и присоединились к соглашению о стабилизации цен на бензин. В противном случае им грозили заградительные экспортные пошлины. Решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. У компаний не было вариантов, кроме как согласиться на снижение цен, рассказал «Коммерсантъ FM» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, который участвовал во встрече и представлял интересы независимых игроков рынка. По его словам, главный вопрос теперь — как выбранный механизм будет реализован на практике:

«Установлены конкретные, с точностью до рубля, мелкооптовые цены, по которым топливо должно реализовываться в каждом субъекте. Эти цены расчетные, они основаны на существующих цифрах, но с обеспечением минимальной маржинальной доходности. Действительно, настолько минимальной, что она даже ниже, чем необходимые маржинальные доходности для покрытия операционных расходов АЗС. Но, тем не менее, она все-таки положительная, в отличие от сегодняшней ситуации, когда оптовые цены выше, чем розничные, и она вообще отсутствует. Судя по жесткому разговору, который состоялся, нефтяникам была предложена альтернатива: либо вы соглашаетесь на подписание такого соглашения с солидарной ответственностью, то есть если хотя бы один игрок условия не выполняет, то отвечают все, либо вводятся заградительные экспортные пошлины».

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Генеральный директор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» Илья Мороз пояснил, что заморозка цен на уровне мая — это скорее фиксация и так высокой стоимости топлива. Эксперт уверен, что вчерашнее решение может привести отрасль к кризису в будущем: «Это шаг госрегулирования, потому что если раньше мы говорили о том, что у нас контролируются цены в розничном звене, то сейчас эта волна уже докатилась до того, что будет регулироваться оптовая цена. В этих условиях говорить о свободном рынке язык не поворачивается. Те решения, которые сейчас принимаются, можно сравнить с эффектом сжимания пружины, потому что это договоренность будет иметь отлагательный эффект на будущее. Сейчас ситуация преподносится участникам рынка так, что удалось договориться о том, что цены будут заморожены до конца года. А вот теперь давайте посмотрим, на каком уровне они будут заморожены? Если мы говорим про конец мая-июнь, то, собственно, предыдущий топливный кризис разразился весной. Это достаточно высокие цены. Если мы сравним с сегодняшним уровнем цен на бензин, то никакого значительного изменения мы не наблюдаем. То есть это, по сути, фиксация того, что и так уже есть.

Весной этого года после резкого скачка цен правительство обязало нефтяников заморозить стоимость топлива на АЗС, а взамен снизило акцизы на бензин. Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с игроками рынка заявил, что даже несмотря на договоренности, правительство, как и планировало, повысит акцизы с января следующего года.

Евгений Плотников

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