С мировых бирж опали $5 трлн

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Минувший октябрь стал одним из худших за последние годы для фондовых рынков мира. В результате серии обвалов суммарная стоимость акций на рынках просела примерно на $5 трлн, из которых почти $2 трлн пришлось на компании США. Аналитики фиксируют многолетние минимумы индексов, но надеются что октябрьские события не являются показателями более значительной коррекции на фондовых рынках.

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По данным аналитика S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта, на которого ссылается телеканал CNBC, в октябре акции компаний, входящих в американский индекс S&P 500, подешевели на $1,91 трлн. Причем потери оказались практически равномерно распределены по секторам рынка.

По итогам октября индекс S&P 500 показал худшую динамику с сентября 2011 года.

«Октябрьская волатильность на рынках уже стала легендарной, и мы говорим не только про обвал 2008 года, — заявил господин Сильверблатт в эфире телеканала.— Октябрь является намного более волатильным месяцем, чем другие».

За прошлый месяц мировой фондовый рынок потерял около $5 трлн. Однако аналитики Deutsche Bank считают, что пока эта цифра недостаточна, чтобы существенно повлиять на экономику. «Научные исследования в области эффекта богатства (изменение спроса под влиянием изменения цен.— “Ъ”) говорят о том, что корпорации и домохозяйства не слишком реагируют на краткосрочные колебания своих активов», — цитирует MarketWatch главного международного экономиста банка Торстена Слока.

Напомним, в минувшем месяце мировые биржи пережили несколько обвалов. Один из наиболее существенных произошел 22—23 октября , когда индексы в Европе, Азии и США опустились сразу на 2−3%.

Падение произошло сразу по нескольким причинам глобального и регионального характера. Азиатские и американские инвесторы были обеспокоены неутешительными перспективами разрастающейся торговой войны между США и Китаем. В Европе негативные настроения усиливаются из-за продолжающейся неопределенности вокруг «Брексита» и растущего конфликта между правительством Италии и Еврокомиссии.

В итоге индекс MSCI All-Country, который отслеживает котировки в 47 странах мира, показал по результатам октября худшую динамику с мая 2012 года.

Зафиксировав в октябре многолетние минимумы, эксперты надеются, что события минувшего месяца не говорят о более серьезных проблемах. В своем сегодняшнем аналитическом отчете аналитик Credit Suisse Эндрю Гартуэйт отмечает более позитивный настрой среди инвесторов на развитых рынках.

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На развивающихся рынках и в Японии склонность инвесторов к рискам близка к паническому уровню. Однако на глобальном уровне мы видим некоторый отскок в последние дни — по мере восстановления и стабилизации обстановки в Европе и США. Эндрю Гартуэйт Аналитик

«То, что мы видим в данный момент на рынках акций, является попыткой отыграть падение. Корпоративные отчетности в США и Японии в целом являются хорошими, и это говорит о том, что сейчас инвесторы могут воспользоваться конъюнктурой и купить акции по более низкой цене», — цитирует Reuters старшего аналитика токийского офиса Daiwa SB Investments Соитиро Мондзи.