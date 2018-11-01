Правда ли, что с 1 января отключат аналоговое телевидение?

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Согласно ей, с 1 января 2019 года государство перестанет субсидировать распространение аналогового сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек.

Замминистра цифрового развития связи и коммуникаций Алексей Волин заявил, что отключение аналогового телевидения произойдет в середине января 2019 года. «Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14—15 января . У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование», — заявил Волин в интервью «Известиям». При этом РБК со ссылкой на источники пишет, что отказ от аналогового вещания по всей России могут отложить.

Таким образом, аналоговое вещание прекратится в мелких городках, деревнях и поселках. В городах с населением более 100 тысяч человек аналоговое эфирное телевидение продолжит работать, заявил АиФ.ru директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. «Реклама продаётся по данным измерений, которые проходят исключительно в городах с населением более 100 тысяч человек. Поэтому для телеканалов важно сохранение своего присутствия именно в тех городах, где проходят измерения, по которым они смогут получать деньги от рекламодателей», — поясняет Колесов.

Речь идёт об отключении 10 основных федеральных каналов, которые входят в первый мультиплекс — его оплачивает государство. Это Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр», «Пятый канал» и ОТР.

Эти каналы и коммерческие каналы второго мультиплекса (СТС, «Домашний», ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», ТВ3, «Мир» и «Спас»), которые оплачивают распространение самостоятельно, станут бесплатно транслироваться в России в цифровом виде с 2019 года.

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Почему могут отложить отключение?

Много жителей России имеют телевизоры, которые могут принимать только аналоговый сигнал — по данным экспертных оценок, представленных Минпромторгу, их 13,5−30,6%. Если отказ от аналогового телевидения будет проведён в срок, от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров могут перестать транслировать основные программы. Замгендиректора Московского научно-исследовательского телевизионного института (МНИТИ) Константин Быструшкин сообщил РБК, что, по оценке учреждения, без телевидения могут остаться 5 млн домохозяйств.

Источник издания говорит, что телевещатели и чиновники пришли к выводу, что нельзя одновременно отключать сигнал в городах с населением менее 50 тыс. человек. «Необходимо разработать и утвердить график постепенного отключения сигнала, а сам процесс должен сопровождаться масштабной разъяснительной кампанией», — говорит источник издания. Специалисты считают, если сроки отключения отодвинут, а граждан проинформируют о необходимости покупки приставок или телевизоров с цифровым приёмником, проблем при переходе на «цифру» не будет.