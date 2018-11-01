ЦБ следит за новым проектом создателя «Кэшбери» Артура Варданяна

«Мониторим всю информацию, которая касается появления или заявлений о появлении потенциальных финансовых пирамид», — приводит его слова ТАСС.

В начале октября «Ъ» узнал, что ущерб может достигать 3 млрд руб. Позднее ЦБ подтвердил эту информацию. 11 октября компания объявила о приостановке деятельности, а сегодня, 1 ноября, Артур Варданян сообщил о прекращении работы группы из-за «охоты» на компанию «врагов». Он также анонсировал создание новой компании за 100 дней.