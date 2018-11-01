Правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум

Антипиратский меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года, если к этому сроку не будет принят соответствующий закон.

«В результате достаточно длительной работы мы подошли к историческому моменту, когда и производители контента, и распространители контента объединяют свои усилия в борьбе с пиратством», — сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В результате этой работы Рунет станет самым чистым пространством от пиратства в мире. Александр Жаров глава Роскомнадзора

Роскомнадзор в случае возникающих споров вокруг положений меморандума будет выступать посредником в переговорах сторон. Если спор сторон не будет урегулирован в течение 30 дней, любой подписант может выйти из меморандума.

Срок действия документа истекает 1 сентября 2019 года. Авторы проекта обещают сделать все возможное, чтобы текст меморандума стал основой нового антипиратского законопроекта. При этом, если «такой закон до 1 сентября 2019 года не будет принят, действие меморандума прекращается».

Со стороны правообладателей меморандум подписали Ассоциация «Интернет-видео», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, холдинг «Газпром-медиа», ВГТРК, Первый канал и «Национальная медиа группа», СТС Медиа и др.

Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что меморандум позволит разрешить огромное количество споров между правообладателями и интернет-компаниями, отметив, что механизм является добровольным.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что производители и распространители контента «прекращают воевать и начинают помогать» друг другу. Он добавил, что пользу от меморандума получат не только создатели контента, но и потребители, которые получат легальный контент и «не будут чувствовать себя что-то своровавшими».

Меморандум предусматривает создание антипиратского реестра и внесудебное сотрудничество сторон. Впервые документ предлагался к подписанию в мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума главой Роскомнадзора.

Антипиратский реестр, который будет вести Роскомнадзор, по замыслу авторов документа, должен быть создан в течение полугода. До запуска работы реестра будут функционировать онлайн-таблицы, которые заполняются правообладателями и передаются держателю реестра.

Администраторы подписавших меморандум интернет-компаний обязуются обращаться к таблицам «каждые пять минут» и в течение шести часов удалять ссылки.

В «Яндексе» в связи с этим отметили, что принципы подписанного меморандума необходимо закрепить в законодательстве, чтобы они заработали в полную силу. Соответствующее мнение высказал операционный и финансовый директор компании Грег Абовский, слова которого приводятся в сообщении «Яндекса».

«Необходимо, чтобы следующим этапом стало закрепление принципов меморандума в законодательстве. Только в этом случае совместно найденное решение сможет заработать в полную силу и стать отраслевым стандартом», — прокомментировал ситуацию Абовский.

По его мнению, закрепленное в меморандуме решение отвечает принципам прозрачности и равноприменимости, которые изначально отстаивал «Яндекс». «Меморандум учитывает интересы не только его подписантов, но и всей отрасли, и мы надеемся, что скоро к нему присоединятся и другие игроки», — добавил Абовский.

Rambler & Co готов поучаствовать в разработке законодательных инициатив по борьбе с пиратством, рассказал операционный директор компании Дмитрий Сергеев. «Мы поддерживаем подписание меморандума и надеемся, что он станет механизмом, который приведет к фундаментальным изменениям в борьбе с пиратами», — отметил он.

По словам Сергеева, компания не является оператором поисковой системы и использует поисковые технологии «Яндекса». «В то же время как крупный дистрибьютор контента в онлайне и офлайне мы несем потери от пиратской деятельности и готовы участвовать в разработке и имплементации последующих законодательных и технологических инициатив, которые необходимы для эффективной борьбы с пиратством», — резюмировал он.

В пресс-службе Mail.Ru Group отметили, что уже давно сотрудничают с правообладателями и создателями контента.

«Еще в 2014 году мы подписали меморандум с правообладателями и эффективно боремся с нелицензионным контентом. Для нас подписания еще одного меморандума — шаг на встречу другим участникам рынка, к которым предъявлялись претензии», — уточнили в компании. В Mail.Ru Group рассчитывают, что этот меморандум станет «цивилизованным и современным способом решения проблемы пиратства».

Судебные иски к «Яндексу»

Подписание компанией «Яндекс» меморандума по борьбе с пиратским контентом в интернете не означает автоматический отзыв судебных исков холдинга «Газпром-медиа» к поисковику, сообщил в четверг журналистам глава холдинга Дмитрий Чернышенко.

«Подписание не означает [автоматический отзыв судебных исков к «Яндексу"], потому что меморандум должен начать работать, и это понимаем и мы, и «Яндекс <…> Когда убедимся, что работает механизм, заложенный в меморандуме, то и соответствующее решение мы примем», — сказал он, отметив, что до судебных заседаний по заявлению телеканалов холдинга 6—8 ноября время еще есть.

Чернышенко уточнил, что Роскомнадзор выступает держателем меморандума, а модерировать пиратские ссылки, вероятно, будет Медиа-коммуникационный союз. Глава холдинга полагает, что реестр может заработать довольно быстро — в течение трех недель. «Платформа разработана, мы ею пользуемся», — добавил он и выразил надежду, что благодаря меморандуму будет урегулировано огромное количество споров.

В августе Мосгорсуд удовлетворил иски входящих в «Газпром-медиа» телеканалов (ТНТ, ТВ3, 2×2, «Супер»), которые просили обязать «Яндекс» удалить из поисковой выдачи «Яндекс. Видео» пиратские копии сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационного сериала «Осторожно, земляне».