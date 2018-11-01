Правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правообладатели и
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правообладатели и
Антипиратский меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года, если к этому сроку не будет принят соответствующий закон.
«В результате достаточно длительной работы мы подошли к историческому моменту, когда и производители контента, и распространители контента объединяют свои усилия в борьбе с пиратством», — сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В результате этой работы Рунет станет самым чистым пространством от пиратства в мире.
Роскомнадзор в случае возникающих споров вокруг положений меморандума будет выступать посредником в переговорах сторон. Если спор сторон не будет урегулирован в течение 30 дней, любой подписант может выйти из меморандума.
Срок действия документа истекает 1 сентября 2019 года. Авторы проекта обещают сделать все возможное, чтобы текст меморандума стал основой нового антипиратского законопроекта. При этом, если «такой закон до 1 сентября 2019 года не будет принят, действие меморандума прекращается».
Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что меморандум позволит разрешить огромное количество споров между правообладателями и
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что производители и распространители контента «прекращают воевать и начинают помогать» друг другу. Он добавил, что пользу от меморандума получат не только создатели контента, но и потребители, которые получат легальный контент и «не будут чувствовать себя
Меморандум предусматривает создание антипиратского реестра и внесудебное сотрудничество сторон. Впервые документ предлагался к подписанию в мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума главой Роскомнадзора.
Антипиратский реестр, который будет вести Роскомнадзор, по замыслу авторов документа, должен быть создан в течение полугода. До запуска работы реестра будут функционировать
В «Яндексе» в связи с этим отметили, что принципы подписанного меморандума необходимо закрепить в законодательстве, чтобы они заработали в полную силу. Соответствующее мнение высказал операционный и финансовый директор компании Грег Абовский, слова которого приводятся в сообщении «Яндекса».
«Необходимо, чтобы следующим этапом стало закрепление принципов меморандума в законодательстве. Только в этом случае совместно найденное решение сможет заработать в полную силу и стать отраслевым стандартом», — прокомментировал ситуацию Абовский.
По его мнению, закрепленное в меморандуме решение отвечает принципам прозрачности и равноприменимости, которые изначально отстаивал «Яндекс». «Меморандум учитывает интересы не только его подписантов, но и всей отрасли, и мы надеемся, что скоро к нему присоединятся и другие игроки», — добавил Абовский.
Rambler & Co готов поучаствовать в разработке законодательных инициатив по борьбе с пиратством, рассказал операционный директор компании Дмитрий Сергеев. «Мы поддерживаем подписание меморандума и надеемся, что он станет механизмом, который приведет к фундаментальным изменениям в борьбе с пиратами», — отметил он.
По словам Сергеева, компания не является оператором поисковой системы и использует поисковые технологии «Яндекса». «В то же время как крупный дистрибьютор контента в онлайне и офлайне мы несем потери от пиратской деятельности и готовы участвовать в разработке и имплементации последующих законодательных и технологических инициатив, которые необходимы для эффективной борьбы с пиратством», — резюмировал он.
«Еще в 2014 году мы подписали меморандум с правообладателями и эффективно боремся с нелицензионным контентом. Для нас подписания еще одного меморандума — шаг на встречу другим участникам рынка, к которым предъявлялись претензии», — уточнили в компании. В Mail.Ru Group рассчитывают, что этот меморандум станет «цивилизованным и современным способом решения проблемы пиратства».
Подписание компанией «Яндекс» меморандума по борьбе с пиратским контентом в интернете не означает автоматический отзыв судебных исков холдинга «Газпром-медиа» к поисковику, сообщил в четверг журналистам глава холдинга Дмитрий Чернышенко.
«Подписание не означает [автоматический отзыв судебных исков к «Яндексу"], потому что меморандум должен начать работать, и это понимаем и мы, и «Яндекс <…> Когда убедимся, что работает механизм, заложенный в меморандуме, то и соответствующее решение мы примем», — сказал он, отметив, что до судебных заседаний по заявлению телеканалов холдинга
Чернышенко уточнил, что Роскомнадзор выступает держателем меморандума, а модерировать пиратские ссылки, вероятно, будет
В августе Мосгорсуд удовлетворил иски входящих в «Газпром-медиа» телеканалов (ТНТ, ТВ3, 2×2, «Супер»), которые просили обязать «Яндекс» удалить из поисковой выдачи «Яндекс. Видео» пиратские копии сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационного сериала «Осторожно, земляне».
Во избежание блокировки ресурса Роскомнадзором «Яндекс» выполнил эти требования, хотя заявлял, что считает их необоснованными и неисполнимыми. При этом в «Яндексе» предупредили, что из поисковой выдачи может быть удален и легальный контент «Газпром-медиа». Роскомнадзор снял свои претензии, однако 30 августа в «Газпром-медиа» заявили, что ссылки на пиратский контент холдинга все еще доступны на сервисе «Яндекс. Видео».