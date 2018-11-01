«Рособоронэкспорт» продал оружие на рекордные $19 млрд несмотря на санкции

Источник: РИА "Новости"

За весь прошлый год, согласно заявлению компании, объем вновь подписанных контрактов составил $15 млрд.

Михеев напомнил, что в 2018 г. был заключен крупнейший за всю историю компании контракт на поставку в Индию зенитно-ракетных систем С-400. «За 18 лет “Рособоронэкспорт” стал одним из мировых лидеров в области поставок вооружения и военной техники и достиг рекордных показателей. Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества. Портфель заказов “Рособоронэкспорта” превышает $50 млрд, а суммарный объем поставок за все годы превысил $150 млрд», — цитирует пресс-релиз гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (в нее входит «Рособоронэкспорт»).

Эти рекорды были установлены уже после того, как в апреле этого года против «Рособоронэкспорта» были введены санкции в соответствии с американским антироссийским санкционным законом CAATSA, что привело среди прочего к остановке платежей со стороны Индии по ранее заключенным контрактам. Самым крупным из них стал контракт на сумму в $5,43 млрд на поставку пяти полков С-400 (по два дивизиона в каждом), причем, как заявил в среду вице-премьер Юрий Борисов, соглашение предполагает оплату в рублях. Кроме того, в понедельник индийская газета The Economic Times сообщила, а человек, близкий к «Рособоронэкспорту», подтвердил «Ведомостям», что на прошлой неделе был подписан контракт на строительство на калининградском заводе «Янтарь» для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 на сумму в $950 млн. Ранее в январе Индонезия объявила о подписании с Россией контракта на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,15 млрд.

Таким образом, всего известно о контрактах на сумму примерно в 40% от объявленных $19 млрд. Остальные крупные контракты не раскрываются, в том числе из-за санкций, но они есть, говорит человек, близкий к «Рособоронэкспорту».