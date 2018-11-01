Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»
Новая тайна древней пирамиды потрясла ученых (фото)
Страшные картинки из прошлого гинекологии
Лукашенко дал США обещание: "Исполним даже в ущерб себе"
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Елизавета Боярская вышла в свет после новости о беременности
Екатерина Гусева показала красавца-сына
13-летний сын Валерия Золотухина впервые снялся в кино
Жена Кержакова стала телеведущей и взяла интервью у Собчак
38-летняя Семенович срочно доставлена в больницу - СМИ
Звезда шоу "Голос" умерла от рака - СМИ
Как Тимошенко отреагировала на санкции России к Украине
Умершая 10 лет назад модель зарабатывает $7 млн
23-летнюю дочь силовика изнасиловали трое офицеров МВД
“Делаем все”: Известно состояние Елены Воробей
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Фоторепортажи
8Рим завалило льдом
14Умер Николай Караченцов
20:57 (мск), источник: Ведомости

«Рособоронэкспорт» продал оружие на рекордные $19 млрд несмотря на санкции

С начала года «Рособоронэкспорт» подписал около 1100 контрактных документов на сумму $19 млрд, что является рекордным показателем за всю историю компании. Об этом со ссылкой на гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе, посвященном 18-летию подписания указа президента о создании госпосредника по экспорту и импорту вооружений.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

За весь прошлый год, согласно заявлению компании, объем вновь подписанных контрактов составил $15 млрд.

Читайте также
Индия расплатится за С-400 рублями. Чем интересен этот контракт?

Михеев напомнил, что в 2018 г. был заключен крупнейший за всю историю компании контракт на поставку в Индию зенитно-ракетных систем С-400. «За 18 лет “Рособоронэкспорт” стал одним из мировых лидеров в области поставок вооружения и военной техники и достиг рекордных показателей. Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества. Портфель заказов “Рособоронэкспорта” превышает $50 млрд, а суммарный объем поставок за все годы превысил $150 млрд», — цитирует пресс-релиз гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (в нее входит «Рособоронэкспорт»).

Эти рекорды были установлены уже после того, как в апреле этого года против «Рособоронэкспорта» были введены санкции в соответствии с американским антироссийским санкционным законом CAATSA, что привело среди прочего к остановке платежей со стороны Индии по ранее заключенным контрактам. Самым крупным из них стал контракт на сумму в $5,43 млрд на поставку пяти полков С-400 (по два дивизиона в каждом), причем, как заявил в среду вице-премьер Юрий Борисов, соглашение предполагает оплату в рублях. Кроме того, в понедельник индийская газета The Economic Times сообщила, а человек, близкий к «Рособоронэкспорту», подтвердил «Ведомостям», что на прошлой неделе был подписан контракт на строительство на калининградском заводе «Янтарь» для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 на сумму в $950 млн. Ранее в январе Индонезия объявила о подписании с Россией контракта на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,15 млрд.

Таким образом, всего известно о контрактах на сумму примерно в 40% от объявленных $19 млрд. Остальные крупные контракты не раскрываются, в том числе из-за санкций, но они есть, говорит человек, близкий к «Рособоронэкспорту».

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, те контракты, о которых известно, готовились длительное время: например, контракт на С-400 с Индией — с 2012 г. Тем не менее эти рекордные показатели достигнуты в ситуации беспрецедентного по жесткости за всю историю отечественного оружейного экспорта санкционного давления. А это означает, что даже в такой ситуации возможен успех при условии задействования всех политических, финансовых и других возможных рычагов, имеющихся в распоряжении государства, говорит эксперт.

 Россия ввела санкции против сотен граждан и компаний Украины
Кто такая Азия Биби и почему нам всем нужно знать ее историю
Биржевые цены на топливо в России резко рухнули
Подозреваемые в изнасиловании коллеги начальники уволены из МВД
Правда ли, что с 1 января отключат аналоговое телевидение?
За что убили самого известного мафиози Америки
Археологи приблизились к разгадке главной тайны пирамид в Египте
Как выглядит древнее кавказское село на скале (фото)
Спорт
В США прошел всемирный антидопинговый саммит без WADA Готовится заговор
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Nissan Terrano пережил странное «обновление» Обновленный кроссовер, о выходе которого объявил Nissan, не отличается от прежнего ни внешностью, ни техникой
Кино
13-летний сын Валерия Золотухина впервые снялся в кино Иван исполнил главную роль в трилогии Eins, Zwei, Drei, одним из режиссеров которой выступила его мать
Недвижимость
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Россияне сметают жилье в новостройках. Когда это закончится?
Как выглядит дом в духе современной западной архитектуры (фото)
Названы города, откуда люди чаще всего переезжают в Москву
Дети
Елизавета Боярская вышла в свет после новости о беременности У актрисы скоро родится второй сын (фото)
Леди
В гостях: как выглядит квартира Валерии и Иосифа Пригожина с царским интерьером Продумать богатый интерьер паре помог один из самых востребованных дизайнеров в мире
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь