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03:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Кредиты бьют рекорды рублем

Граждане накапливают потребительские долги.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бюро кредитных историй (БКИ) по итогам третьего квартала 2018 года фиксируют рекордные выдачи потребительских кредитов. Их объем превзошел докризисный период, при этом рост достигается за счет увеличения объемов кредитов наличными. Вместе с тем эксперты отмечают, что заметная часть выдач — это рефинансирование ранее взятых кредитов, и считают такую динамику крайне опасной. Перекредитование граждане осуществляют из-за невозможности обслуживания текущих обязательств, что может привести к дефолту с гораздо большей суммой долга.

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Согласно оценке БКИ «Эквифакс», объем выданных потребительских кредитов (кредиты наличными и на приобретение товаров в торговых сетях) по итогам третьего квартала 2018 года стал рекордным за пять лет и достиг 729,6 млрд руб. По оценке БКИ ОКБ (располагает данными по кредитам, выдаваемым Сбербанком), этот показатель превысил почти на 4% выдачи докризисного 2013 года и достиг 1,18 трлн руб. «Действительно, в последнее время объемы выданных потребительских кредитов растут существенными темпами и уже превысили докризисные показатели», — подтверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом с начала 2017 года общий рост выдачи потребкредитов обусловлен увеличением выдачи кредитов наличными. По словам и.о. гендиректора ОКБ Николая Мясникова, рост идет за счет кредитов наличными суммой более 100 тыс. руб. «Если год назад их доля в общем портфеле составляла 87%, то в этом году достигла 92%, — указывает он.— Количество и объемы выдач мелких потребкредитов, в том числе и POS, наоборот уменьшается, в том числе и из-за последовательных мер регулятора по снижению кредитования высокорисковых заемщиков».

По данным ОКБ, средний чек кредита наличными приблизился к 340 тыс. руб., что является самым высоким значением с третьего квартала 2013 года.

. Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин отмечает, что ряд крупных банков стал предлагать клиентам большие суммы по более низким ставкам. В банках подтверждают рост выдач по всем видам необеспеченного потребительского кредитования. «Потребительская активность населения растет, — говорит начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.— Этому способствовала тенденция снижения процентных ставок, что делало кредиты еще доступнее».

Вместе с тем банкиры указывают, что тенденция роста выдаваемых на руки сумм опасна для рынка, поскольку может спровоцировать формирование персональных и семейных кредитных пирамид.

«За счет удлинения срока кредита до 60 или 72 месяцев человек с зарплатой 50 тыс. руб. уже сейчас может получить беззалоговый кредит более чем на 1 млн руб., что больше, чем его годовая зарплата, — говорит директор департамента управления рисками “Ренессанс Кредита” Григорий Шабашкевич.— В связи с этим первостепенное значение приобретает адекватная оценка платежеспособности клиента и его семьи». Обеспокоены этим и правозащитники. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, в числе драйверов такого роста есть перекредитование, причем в довольно существенных объемах.

Если в случае с ипотекой перекредитование — это борьба потребителя за более низкую процентную ставку, то в сегменте потребительских кредитов — это кредиты на обслуживание уже имеющихся долгов. То есть попытка свести концы с концами в ожидании улучшения состояния личных финансов.
Виктор Климов
руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков»
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На фоне нерастущих доходов населения и грядущего повышения НДС, а значит, и цен на потребительские товары и услуги рост такого перекредитования несет очень серьезные риски: отсрочка дефолта таким образом — это дефолт с гораздо более серьезной суммой, заключает господин Климов.

Впрочем, участники рынка сдержанно относятся к расширению рынка на ближайшую перспективу. Господин Волков оценивает рост сегмента розничного кредитования в следующем году на 10% по сравнению с 2018 годом. По мнению директора по развитию розничного бизнеса Почта-банка Григория Бабаджаняна, в начале 2019 года будет наблюдаться тенденция снижения объемов кредитования, связанная с начавшимся ростом ставок на кредиты. «Основное ограничивающее действие на выдачу новых кредитов может оказать снижение спроса на фоне ухудшения динамики реальных доходов, если их падение, отмеченное в августе-сентябре, продолжится», — считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Светлана Самусева

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