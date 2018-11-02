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11:31 (мск), источник: Газета.Ру

Спастись от доллара: как Россия готовится к санкциям

Новые подробности плана по дедолларизации экономики.

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Источник: Reuters

Чиновники обсуждают новые предложения по дедолларизации российской экономики. Среди возможных мер — страхование средств на металлических счетах и создание специальной факторинговой компании, на балансе которой будут аккумулироваться обязательства внешних покупателей. Эксперты считают предложенные инициативы неэффективными.

Обменять доллары на золото

В рамках плана по дедолларизации российской экономики предлагается создать факторинговую спецкомпанию, диверсифицировать вложения средств Фонда национального благосостояния и застраховать средства граждан на металлических счетах, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.

«Есть предложения по созданию факторинговой организации, которая бы скупала обязательства внешних покупателей российский товаров, поскольку они не могут оплатить, например, через банки какие-то поставки. Соответственно, факторинговая компания могла бы выступить организацией, которая выкупает такие долги и потом получает оплату в счет этих поставок», — отметил он.

Также рассматривается возможность рассрочки таможенных платежей и снижения пошлин по всем экспортным товарам при расчетах в национальных валютах.

При этом, по словам Аксакова, продолжается обсуждение с КНР, Ираном, Турцией расчетов в национальных валютах и «сопряжения» платежных систем.

Кроме того, изучается возможность и диверсификации размещения средств Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Речь идет о размещении этих средств не в зарубежные активы, а выдаче их через валютные сделки РЕПО банкам для погашения внешних обязательств. Это приведет к снижению внешних обязательств и позволит управлять счетом текущих обязательств.

В числе других обсуждаемых мер — создание условий для диверсификации сбережений, чтобы россияне делали их не только в валюте, рассказал депутат.

Так, предложена отмена НДС по золоту для розничных операций и страхование счетов россиян на металлических счетах.
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«Минфин уже согласился по отмене НДС по операциям с золотом. Что касается страхования средств на металлических счетах, я думаю, это вопрос ближайшего времени», — рассказал Аксаков.

На данный момент гарантии АСВ распространяются на вклады и счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма страховки составляет 1,4 млн руб.

Сырые инициативы

Создание и выделение факторинговой компании действительно интересная идея. Эта инициатива могла бы не только помочь повышению безопасности контрагентов, но и способствовать интенсивности товарооборота, комментирует инициативу ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Однако такая компания легко станет удобной мишенью для санкционных ограничений, добавляет он.

Отмена НДС по драгметаллам — давно обсуждавшаяся мера, которая повысит привлекательность работы со слитками, говорит эксперт.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что россияне будут активно уходить от сбережений в долларах.
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«Давно нужно было делать рублевые инструменты и инвестиции более привлекательными и создать преференции для таких вложений, хорошо, что хоть сейчас в виду приближающихся санкций власти это готовы делать, однако вряд ли это приведет к быстрому перетоку средств россиян из валютных в рублевые инструменты», — комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Перспектива ухода от доллара в международных расчетах также кажется аналитикам сложнодостижимой.

По мнению эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, действительно вероятен отказ от доллара в торговле с некоторыми странами ближнего зарубежья — такими как Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Также выглядит готовой для перехода на местные валюты Турция.

При этом в целом эксперты отмечают, что перейти на расчеты в евро даже с европейскими партнерами будет сложно, учитывая, что большинство контрактов сейчас в долларах.

Как отмечал ранее президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, мировая торговля сложилась так, что сейчас порядка 80% международных расчетов происходит в долларах, а большая их часть привязана к долгосрочным контрактам. Их пересмотр в одностороннем порядке неизбежно приведет к огромным денежным и репутационным потерям — на эти шаги сейчас российский бизнес идти не готов.

Пока что все обсуждаемые меры по дедолларизации экономики проходят на уровне «сырых» инициатив. Сам по себе путь дедолларизации в России — это мера вынужденная, и полностью отказаться от долларовых расчетов не удастся, поскольку для этого ни создано готовой инфраструктуры, да и большинство торговых иностранных партнеров на это не пойдут.
Алексей Антонов
аналитик «Алор Брокер»

Дорога в ад

Несмотря на то, что первый в очереди на очередные санкции США — Иран, угроза новых рестрикций со стороны Америки маячит и перед Россией.

О новых «адских» санкциях стало известно этим летом. Американские сенаторы пообещали России, в частности, введение ограничений на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы). Санкции могли быть приняты осенью, однако сенаторы не успели их рассмотреть, уйдя на каникулы.

Между тем в России вовсю готовятся к введению новых санкций.

Нашумевший план правительства по дедолларизации российской экономики недавно был засекречен. Как комментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, он находится под грифом «Для служебного пользования». Замминистра пообещал, что план будет представлен премьеру Дмитрию Медведеву после того, как Минфин, Минэкомики и Центробанк устранят разногласия по поводу него. «У нас разногласия технические есть между ведомствами сейчас. Мы быстро-быстро их дошлифуем», — обещал замминистра финансов.

При этом власти специально подчеркнули, что в плане не содержится нормы по запрету на хождение доллара внутри страны или по конвертации вкладов в рублевые. Ранее спекуляции на эту тему вызвали активный отток долларовых вкладов россиян.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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