Спастись от доллара: как Россия готовится к санкциям
Новые подробности плана по дедолларизации экономики.
Новые подробности плана по дедолларизации экономики.
Чиновники обсуждают новые предложения по дедолларизации российской экономики. Среди возможных мер — страхование средств на металлических счетах и создание специальной факторинговой компании, на балансе которой будут аккумулироваться обязательства внешних покупателей. Эксперты считают предложенные инициативы неэффективными.
В рамках плана по дедолларизации российской экономики предлагается создать факторинговую спецкомпанию, диверсифицировать вложения средств Фонда национального благосостояния и застраховать средства граждан на металлических счетах, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на
«Есть предложения по созданию факторинговой организации, которая бы скупала обязательства внешних покупателей российский товаров, поскольку они не могут оплатить, например, через банки
Также рассматривается возможность рассрочки таможенных платежей и снижения пошлин по всем экспортным товарам при расчетах в национальных валютах.
Кроме того, изучается возможность и диверсификации размещения средств Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Речь идет о размещении этих средств не в зарубежные активы, а выдаче их через валютные сделки РЕПО банкам для погашения внешних обязательств. Это приведет к снижению внешних обязательств и позволит управлять счетом текущих обязательств.
В числе других обсуждаемых мер — создание условий для диверсификации сбережений, чтобы россияне делали их не только в валюте, рассказал депутат.
«Минфин уже согласился по отмене НДС по операциям с золотом. Что касается страхования средств на металлических счетах, я думаю, это вопрос ближайшего времени», — рассказал Аксаков.
На данный момент гарантии АСВ распространяются на вклады и счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма страховки составляет 1,4 млн руб.
Создание и выделение факторинговой компании действительно интересная идея. Эта инициатива могла бы не только помочь повышению безопасности контрагентов, но и способствовать интенсивности товарооборота, комментирует инициативу ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.
Однако такая компания легко станет удобной мишенью для санкционных ограничений, добавляет он.
Отмена НДС по драгметаллам — давно обсуждавшаяся мера, которая повысит привлекательность работы со слитками, говорит эксперт.
«Давно нужно было делать рублевые инструменты и инвестиции более привлекательными и создать преференции для таких вложений, хорошо, что хоть сейчас в виду приближающихся санкций власти это готовы делать, однако вряд ли это приведет к быстрому перетоку средств россиян из валютных в рублевые инструменты», — комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев.
Перспектива ухода от доллара в международных расчетах также кажется аналитикам сложнодостижимой.
По мнению эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, действительно вероятен отказ от доллара в торговле с некоторыми странами ближнего зарубежья — такими как Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Также выглядит готовой для перехода на местные валюты Турция.
Как отмечал ранее президент
Пока что все обсуждаемые меры по дедолларизации экономики проходят на уровне «сырых» инициатив. Сам по себе путь дедолларизации в России — это мера вынужденная, и полностью отказаться от долларовых расчетов не удастся, поскольку для этого ни создано готовой инфраструктуры, да и большинство торговых иностранных партнеров на это не пойдут.
Несмотря на то, что первый в очереди на очередные санкции США — Иран, угроза новых рестрикций со стороны Америки маячит и перед Россией.
О новых «адских» санкциях стало известно этим летом. Американские сенаторы пообещали России, в частности, введение ограничений на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы). Санкции могли быть приняты осенью, однако сенаторы не успели их рассмотреть, уйдя на каникулы.
Нашумевший план правительства по дедолларизации российской экономики недавно был засекречен. Как комментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, он находится под грифом «Для служебного пользования». Замминистра пообещал, что план будет представлен премьеру Дмитрию Медведеву после того, как Минфин, Минэкомики и Центробанк устранят разногласия по поводу него. «У нас разногласия технические есть между ведомствами сейчас. Мы
При этом власти специально подчеркнули, что в плане не содержится нормы по запрету на хождение доллара внутри страны или по конвертации вкладов в рублевые. Ранее спекуляции на эту тему вызвали активный отток долларовых вкладов россиян.