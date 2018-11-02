«Дыра» в 100 млрд: Центр имени Хруничева живет в долг
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Финансовая «дыра» в Центре имени Хруничева составляет 111 миллиардов рублей, заявил РИА Новости глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его словам, эта сумма складывается из пеней и штрафов за просроченные контракты, кредитов, которые нужно выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также из долгов перед «Роскосмосом».
«Получается, 72 ракеты мы должны будем запустить до 2027 года. Этого более чем достаточно, чтобы рассчитаться», — рассказал Рогозин, говоря о сценарии выхода Центра из затруднительного финансового положения. По его словам, такой план пусков позволил убедить банки, выдавшие предприятию кредиты, не требовать их возвращения немедленно, а подождать до 2023 года. Тогда «Роскосмос» планирует достроить стартовый стол для ракет «Ангара» на космодроме Восточный и запускать ракеты чаще.
Центр имени Хруничева производит
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