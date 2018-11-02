«Дыра» в 100 млрд: Центр имени Хруничева живет в долг

Источник: AP 2018

Финансовая «дыра» в Центре имени Хруничева составляет 111 миллиардов рублей, заявил РИА Новости глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, эта сумма складывается из пеней и штрафов за просроченные контракты, кредитов, которые нужно выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также из долгов перед «Роскосмосом».

Последняя часть составляет 27 миллиардов и продолжает расти, так как фактически зарплату сотрудникам Центра Хруничева выплачивает госкорпорация из бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не реализуются.

«Получается, 72 ракеты мы должны будем запустить до 2027 года. Этого более чем достаточно, чтобы рассчитаться», — рассказал Рогозин, говоря о сценарии выхода Центра из затруднительного финансового положения. По его словам, такой план пусков позволил убедить банки, выдавшие предприятию кредиты, не требовать их возвращения немедленно, а подождать до 2023 года. Тогда «Роскосмос» планирует достроить стартовый стол для ракет «Ангара» на космодроме Восточный и запускать ракеты чаще.

Центр имени Хруничева производит ракеты-носители «Протон» и «Ангара».

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