В новом году в России вырастут цены на интернет
Крупные российские провайдеры, которые обслуживают десятки миллионов пользователей, со следующего года будут повышать цены. Некоторые уже начали, уверен наш источник на рынке.
Крупные российские провайдеры, которые обслуживают десятки миллионов пользователей, со следующего года будут повышать цены. Некоторые уже начали, уверен наш источник на рынке.
Каждый год техника и гаджеты дорожают, а цены на широкополосный интернет существенно не меняются. Цена за домашний интернет в месяц могла вырасти разве что на 2−3%. Однако и скорости тоже увеличивались, объясняет Денис Кусков, гендиректор агентства TelecomDaily.
Стабильности способствовала высокая конкуренция на рынке
«Ни один оператор не может работать в убыток, — рассказывает Mail
Среди остальных факторов — рост стоимости основных валют, что ведет к удорожанию инвестиционных программ операторов, контента и абонентского оборудования. Доллар США с начала года поднялся на 15%, евро — на 10%.
Сколько будем платить
Один из главных провайдеров России планирует сделать индексацию минимальной и только для архивных тарифов, которые и так стоят ниже среднерыночных показателей. Цены будут плавно повышать на 20−30 рублей во всех регионах.
Сейчас, по данным «ТМТ Консалтинг», средний чек за месяц домашнего интернета в России — 347 рублей. В 2019 году платеж вырастет на 15%, это около 50 рублей, прогнозируют в агентстве TelecomDaily.
Некоторые операторы уже проиндексировали тарифы, не дождавшись 2019 года. «Мне с октября “МегаФон” на личном тарифе просто сделал +100 рублей, — жалуется тот же собеседник. — “Дом.ru” по всем тарифам в некоторых регионах сделал +10%». В «Дом.ru» ситуацию комментировать отказались.
По данным консалтинговой компании BDRC Continental, жители США в среднем тратят на домашний интернет 66 долларов в месяц — более 4300 руб.
В Канаде чуть дешевле, абоненты платят за доступ в сеть 55 долларов ежемесячно, около 3600 руб. В Великобритании средний чек — 40 долларов, примерно 2600 руб. В Германии — 34 доллара, 2250 руб.
Самый дорогой интернет в мире оказался в
Повышение цен в России затронет многие сферы, мобильную связь в том числе. Сэкономить можно и даже нужно, здесь мы собрали несколько способов, которые помогут сохранить тариф или вернуть деньги, если ваш тариф вдруг изменился «сам по себе».
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