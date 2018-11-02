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11:44 (мск), источник: Mail Hi-Tech

В новом году в России вырастут цены на интернет

Крупные российские провайдеры, которые обслуживают десятки миллионов пользователей, со следующего года будут повышать цены. Некоторые уже начали, уверен наш источник на рынке.

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Источник: Reuters

Почему цены вырастут

Каждый год техника и гаджеты дорожают, а цены на широкополосный интернет существенно не меняются. Цена за домашний интернет в месяц могла вырасти разве что на 2−3%. Однако и скорости тоже увеличивались, объясняет Денис Кусков, гендиректор агентства TelecomDaily.

Стабильности способствовала высокая конкуренция на рынке телеком-услуг. Если провайдер увеличит плату, абонент просто уйдет к конкуренту, который предложит ему доступ в сеть по более низкой цене.

«Ни один оператор не может работать в убыток, — рассказывает Mail Hi-Tech собеседник в крупном провайдере. — Произошли и ожидается события, которые оказывают негативное влияние на бизнес: повышение НДС до 20%, что ведет к росту себестоимости оказания услуг, реализация “закона Яровой”».

Среди остальных факторов — рост стоимости основных валют, что ведет к удорожанию инвестиционных программ операторов, контента и абонентского оборудования. Доллар США с начала года поднялся на 15%, евро — на 10%. Из-за этих обстоятельств во всех сферах, в том числе на телеком-рынке, цены будут корректировать.

Сколько будем платить
Один из главных провайдеров России планирует сделать индексацию минимальной и только для архивных тарифов, которые и так стоят ниже среднерыночных показателей. Цены будут плавно повышать на 20−30 рублей во всех регионах.

Сейчас, по данным «ТМТ Консалтинг», средний чек за месяц домашнего интернета в России — 347 рублей. В 2019 году платеж вырастет на 15%, это около 50 рублей, прогнозируют в агентстве TelecomDaily.

Некоторые операторы уже проиндексировали тарифы, не дождавшись 2019 года. «Мне с октября “МегаФон” на личном тарифе просто сделал +100 рублей, — жалуется тот же собеседник. — “Дом.ru” по всем тарифам в некоторых регионах сделал +10%». В «Дом.ru» ситуацию комментировать отказались.

Сколько платят за интернет в мире

По данным консалтинговой компании BDRC Continental, жители США в среднем тратят на домашний интернет 66 долларов в месяц — более 4300 руб.

В Канаде чуть дешевле, абоненты платят за доступ в сеть 55 долларов ежемесячно, около 3600 руб. В Великобритании средний чек — 40 долларов, примерно 2600 руб. В Германии — 34 доллара, 2250 руб.

Самый дорогой интернет в мире оказался в Буркина-Фасо, в Западной Африке. За ежемесячный доступ в сеть там придется выложить космическую сумму в 950 долларов — более 62 000 руб. Чем дальше от побережья вглубь континента, тем меньше каналов связи, отсюда такой ценник. Необходимо отстраивать инфраструктуру, но на нее нужны инвестиции.

Повышение цен в России затронет многие сферы, мобильную связь в том числе. Сэкономить можно и даже нужно, здесь мы собрали несколько способов, которые помогут сохранить тариф или вернуть деньги, если ваш тариф вдруг изменился «сам по себе».

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