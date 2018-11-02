Минкомсвязи опровергло риск «черного экрана» у 30% телевизоров после Нового года

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«Сейчас только 10% людей в РФ, которые не принимают “цифру”. Это очень хороший показатель готовности перехода на цифровое вещание, с учетом того, что до 2019 года остается достаточное количество времени», — сказал Волин.

«Мы знаем, что опыт большинства стран показывает, что отмашку на отключение “аналога” (аналогового телевидения — ИФ) принимают зачастую в ситуации, когда до 40% еще смотрели “аналог”», — заявил замминистра.

Потому что все равно больше половины граждан принимают решение буквально в последние недели перед отключением аналогового вещания. Алексей Волин заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

«Поэтому мы считаем, что уровень готовности достаточно высокий. Принципиальной отсрочки это не требует. А вообще финальное решение будет приниматься на заседании правительства РФ, которое планирует в течение ближайшего месяца рассмотреть вопрос о готовности к переходу на «цифру», — пояснил он.

В конце октября РБК сообщил, то от 13,5% до 30,6% телевизоров могут остаться с «черным экраном» после перехода на цифровое вещание в январе 2019 года.

По данным издания, от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров, которыми пользуются россияне, могут принимать только сигнал аналогового телевидения. В материале отмечается, что это следует из экспертных оценок, подготовленных по запросу Минпромторга.

Цифры не сходятся

«То, что написали РБК, — это не данные исследования. Это набор разного рода надерганных цифр, которые они попытались вместе выложить. Эти цифры не бьются. Там есть часть вещей, которые соответствуют действительности, есть часть (данных — ИФ), происхождение которых более чем сомнительно», — сказал Волин.

По его словам, количество телевизоров, которые, по данным материала, не в состоянии принимать цифровой сигнал, некорректно.

Там разброс на 17 млн телевизоров. Они пишут: от 16 млн до 30. Вот 16,2 — это похожая цифра, 30 — не очень похожая цифра. Более того, там точно указано неправильное количество цифровых телевизоров, которые находятся на руках у населения. Алексей Волин заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

«Потому что на руках у населения находятся уже 70 млн современных цифровых телевизоров. У нас ежегодно выпускается около 10 млн штук. Если взять за основу те данные, которые там изложены, тогда получается, что у нас на складах нереализуемыми должны лежать свыше 35 млн телевизионных приемников, чего быть не может по определению. Было бы затоваривание», — отметил замминистра.

Он добавил, что «не соответствуют действительности цифры расходов на федеральную целевую программу и расходов бюджета». «Они вдвое завышены по сравнению с тем, что было», — отметил замминистра.

«Я даже умолчу о том, что количество домохозяйств в России в этом материале почему-то указано на основании переписи населения 2002 года, а не 2010, которая была после. Уже не говоря о том, что после переписи 2010 года еще необходимо посчитать добавленные домохозяйства Крыма. Поэтому у нас домохозяйств не 52 млн, а 56 млн», — сказал Волин.

Переход на цифровое вещание

В середине января Россия должна полностью перейти с аналогового на цифровое телевещание. Российские граждане получат возможность смотреть телеканалы первого и второго мультиплекса в высоком качестве. В них входят «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «5-й канал», «Культура», «Россия 24», «ТВ Центр», «Матч ТВ», «Карусель», ОТР, «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Пятница», «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Спас».