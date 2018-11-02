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18:08 (мск), источник: Ведомости

Газпромбанк опроверг причастность к серым схемам в Венесуэле‍

Никаких запросов от органов юстиции США банк не получал, отметила пресс-служба.

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Источник: Максим Стулов / Ведомости

Газпромбанк опроверг информацию о своей возможной причастности или причастности входящих в его группу компаний к коррупционным схемам и отмыванию денег в венесуэльской госкомпании PDVSA, заявила «Ведомостям» пресс-служба банка. Газпромбанк не получал никаких официальных обращений и запросов от американских органов юстиции, добавила пресс-служба.

Прокуратура Южного округа штата Флорида 31 октября сообщила, что бывший исполнительный директор по финансовому планированию PDVSA Абраам Ортега признал вину в получении взяток в обмен на предоставление преференций российскому банку и французской компании. Как утверждает бывший топ-менеджер PDVSA, он получил $3 млн взятки за помощь компании и $2 млн — за помощь банку. Ортега также признал причастность к схеме вывода из PDVSA $1,2 млрд и получению $12 млн взяток за участие в коррупционной схеме, связанной с кредитованием и валютным контрактом венесуэльской компании.

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Названия российского банка и французской компании в сообщении прокуратуры не раскрывались. Но отмечалось, что обе структуры были миноритариями в совместных проектах с PDVSA. Источник Reuters ранее сообщил, что в коррупционной схеме могли быть задействованы Газпромбанк и англо-французская нефтяная компания Perenco.

Совместное предприятие Газпромбанка и PDVSA — Petrozamora — было запущено в 2012 г. а в материалах американской прокуратуры упоминается СП, созданное в период 2006 по 2007 гг., заявила в пятницу пресс-служба Газпромбанка. Она отметила, что в 2013 г. банком было «структурировано заемное финансирование капитальных вложений и операционных затрат СП Petrozamora на рыночных условиях, без каких-либо преференций от венесуэльской стороны».

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«Данная структура финансирования также не отличается от обычной практики финансирования иностранными инвесторами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Газпромбанк в своей деятельности относится нетерпимо к любым проявлениям коррупции и неукоснительно соблюдает все требования национального и международного законодательства, подчеркнула пресс-служба.

Структуре Газпромбанка GPV LAV, входящей в GPB Global Resources, принадлежало 40% в Petrozamora, сообщал РБК. В апреле 2015 г. национальное собрание Венесуэлы разрешило предприятию приобрести четыре месторождения в районе озера Маракайбо. В 2016 г. Газпромбанк продал 83% GPB Global Resources за $248,4 млн. Источники издания сообщали, что актив мог перейти к менеджменту GPB Global Resources. На сайте компании указано, что ее продолжает возглавлять первый вице-президент Газпромбанка Борис Иванов.

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