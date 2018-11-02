Газпромбанк опроверг причастность к серым схемам в Венесуэле
Никаких запросов от органов юстиции США банк не получал, отметила
Никаких запросов от органов юстиции США банк не получал, отметила
Газпромбанк опроверг информацию о своей возможной причастности или причастности входящих в его группу компаний к коррупционным схемам и отмыванию денег в венесуэльской госкомпании PDVSA, заявила «Ведомостям»
Прокуратура Южного округа штата Флорида 31 октября сообщила, что бывший исполнительный директор по финансовому планированию PDVSA Абраам Ортега признал вину в получении взяток в обмен на предоставление преференций российскому банку и французской компании. Как утверждает бывший
Названия российского банка и французской компании в сообщении прокуратуры не раскрывались. Но отмечалось, что обе структуры были миноритариями в совместных проектах с PDVSA. Источник Reuters ранее сообщил, что в коррупционной схеме могли быть задействованы Газпромбанк и
Совместное предприятие Газпромбанка и PDVSA — Petrozamora — было запущено в 2012 г. а в материалах американской прокуратуры упоминается СП, созданное в период 2006 по 2007 гг., заявила в пятницу
«Данная структура финансирования также не отличается от обычной практики финансирования иностранными инвесторами», — говорится в сообщении
Газпромбанк в своей деятельности относится нетерпимо к любым проявлениям коррупции и неукоснительно соблюдает все требования национального и международного законодательства, подчеркнула
Структуре Газпромбанка GPV LAV, входящей в GPB Global Resources, принадлежало 40% в Petrozamora, сообщал РБК. В апреле 2015 г. национальное собрание Венесуэлы разрешило предприятию приобрести четыре месторождения в районе озера Маракайбо. В 2016 г. Газпромбанк продал 83% GPB Global Resources за $248,4 млн. Источники издания сообщали, что актив мог перейти к менеджменту GPB Global Resources. На сайте компании указано, что ее продолжает возглавлять первый