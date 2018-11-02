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18:09 (мск), источник: РИА Новости

Капитализация Apple упала ниже триллиона долларов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Капитализация компании Apple опустилась ниже 1 триллиона долларов на более слабых, чем ожидали аналитики, прогнозах выручки за первый квартал 2019 фингода, свидетельствуют данные торгов.

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Источник: Reuters

По состоянию на 17.37 мск акции Apple, торгующиеся в составе индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, дешевели на 6,88% — до 206,8 доллара за акцию. Исходя из этих котировок, стоимость всей компании опустилась до 998,8 миллиарда долларов.

Согласно данным опубликованной в ночь на пятницу отчетности, Apple ожидает получить выручку по итогам первого квартала 2019 финансового года в диапазоне 89−93 миллиарда долларов.

Таким образом, среднее значение в 91 миллиард долларов оказалось ниже экспертных прогнозов в 93 миллиарда долларов.

Кроме того, глава корпорации Apple Тим Кук в интервью агентству Рейтер заявил, что «наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков». В ходе конференц-звонка для инвесторов позднее он сообщил, что в число слабых рынков входят Бразилия, Индия, Россия и Турция.

Рыночная стоимость Apple превысила 1 триллион долларов в начале августа, компания стала первой в истории, чья капитализация пробила этот уровень.

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