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06:37 (мск), источник: Интерфакс

Российские автоперевозчики попросили суд запретить сервис BlaBlaCar

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Истцы считают, что сервис для поиска попутчиков снижает качество перевозок и способствует уходу от налогов.

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Источник: AFP 2018

Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» направила в Таганский суд Москвы исковое заявление с требованием запретить на территории России деятельность сервиса BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус»).

«1 ноября 2018 года подан коллективный иск о запрете БлаБлаКар. Защита наших прав в наших руках!!!» — говорится в сообщении организации.
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В свою очередь, в Таганском суде «Интерфаксу» сообщили, что заявление было зарегистрировано в четверг, однако процессуального решения по нему еще не принято.

Истцом, согласно тексту заявления, выступает ООО «Транс Лайн» из Астрахани, к которому присоединились 27 компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, ответчиками — ООО «Комьюто Рус» и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Заявитель просит «признать информацию, размещаемую в сети Интернет по электронному адресу: www.blablacar.ru/ и через мобильное приложение BlaBlaCar, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», а также «запретить на территории Российской Федерации деятельность ООО “Комьюто Рус” в части работы сервиса BlaBlaCar».

Истец, в частности, полагает, что BlaBlaCar способствует развитию в стране нелегальных перевозок автомобильным транспортом «в обход действующего законодательства с целью ухода от налогообложения и финансовых расходов на обеспечение безопасности».

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С помощью сервиса, поясняет заявитель, «водители легковых автомобилей и владельцы автобусов осуществляют сбор и перевозку пассажиров на коммерческой основе (за плату) между населенными пунктами Российской Федерации под прикрытием понятия «попутчик», «совместные перевозки», а доход — «компенсация затрат на топливо».

«В условиях сложившейся ситуации функционирование данного информационного ресурса влечет организацию незаконных перевозок, что негативно сказывается на рентабельности работы предприятий отрасли. (…) До приведения работы сервиса BlaBlaCar в соответствие с требованиями действующего российского законодательства — деятельность BlaBlaCar является противозаконной», — говорится в иске.

Заявитель настаивает на том, что BlaBlaCar «как крупнейший международный сервис поиска попутчиков, деятельность которых по его характеристике и определению не является предпринимательской и не направлена на получение прибыли, старается ввести в заблуждение все ветви власти Российской Федерации, придать законность его функционированию».

По мнению истца, «дорогостоящая рекламная политика в поисковых системах сети Интернет, привлечение для этих целей многомиллионных инвестиций у венчурных фондов, многомиллионного сообщества нелегитимных перевозчиков, указывает на политику экспансии автотранспортной отрасли Российской Федерации данной компанией, что впоследствии так же причинит ущерб всем уровням бюджетной системы Российской Федерации, а возможность установления низкой цены за проезд может так же отразиться на снижении привлекательности авиационных и железнодорожных перевозок».

Комментариями ООО «Комьюто Рус» по ситуации «Интерфакс» пока не располагает.

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы.

Количество его пользователей в России — более 15 млн, совокупная аудитория BlaBlaCar в мире составляет 65 млн пользователей.

«Объединение автопассажирских перевозчиков» было официально создано в 2017 году, в настоящее время в него входит 124 пассажирских перевозчика из 18 российских регионов. Основными целями и направлениями деятельности организации «являются создание благоприятных условий для деятельности членов Объединения, обеспечение защиты их прав, представление общих интересов в органах государственной власти и органах местного самоуправления, общественных объединениях, государственных, коммерческих и международных организациях, содействие цивилизованному развитию и оздоровление автотранспортной отрасли».

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