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11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Более половины бастовавших на Камчатке горняков уволены

Из почти сотни бастовавших рабочих на золотодобывающем предприятии «Аметистовое», 54 человека уволены, 45 вернулись к работе, сообщили в компании «Золото Камчатки», которая владеет предприятием.

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«Горно-обогатительное предприятие (ГОП) “Аметистовое” возобновило работу в штатном режиме. По состоянию на 3 ноября, из 99 работников, отказывавшихся приступать к выполнению должностных обязанностей, 45 уже вышли на работу», — цитируют сообщение компании информагентства.

К 15 ноября вахта будет доукомплектована. Компания за свой счет доставляет уволенных в Петропавловск-Камчатский, а оттуда — до ближайших к их месту жительства пунктов сбора.

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В компании отметили, что «перебои в работе предприятия в течение трех последних дней не повлияли на деятельность золотоизвлекательной фабрики и выпуск готовой продукции — на складах находились достаточные запасы руды», но «чтобы выполнить производственные планы, придется интенсифицировать работу». Компания намерена подать иск о признании акции протеста незаконной.

«Приостановка работы, о которой говорили 2 ноября на общем собрании работников, проведена незаконно, поскольку в соответствии со ст. 142 приостановка работы возможна в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, на что у работников оснований не было. Заработная плата работникам АО “Аметистовое” выплачивается регулярно в установленные сроки», — считает замруководителя государственной инспекции труда в Камчатском крае Владимир Васильев (цитата по «РИА Новости»).

Акция протеста на предприятии «Аметистовое» началась на прошлой неделе. Люди отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты. На предприятии пояснили, что рабочие не выполнили план и поэтому им не были начислены премии.

«Аметистовое» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Камчатки. В компании работают более одной тысячи человек. «Золото Камчатки» входит в ГК «Ренова».

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