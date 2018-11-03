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11:21 (мск), источник: ТАСС

Глава Камчатки поручил проверить историю с увольнением 54 сотрудников ГОК «Аметистовое»

Глава Камчатского края Владимир Илюхин поручил провести комплексную проверку ситуации на горно-обогатительном комбинате «Аметистовое».

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Источник: РИА "Новости"

Представители Роструда проверят, было ли легитимно расторжение трудовых договоров с 54 сотрудниками ГОКа и были ли соблюдены права людей при увольнении, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

«Считаю необходимым провести комплексную проверку ситуации на “Аметистовом”. Мне известно, что в результате приостановки работы на карьере в начале месяца с рядом сотрудников компании были расторгнуты трудовые договора. Представители Роструда в обязательном порядке должны проверить, были ли при увольнении соблюдены права людей, получили ли они те выплаты и компенсации, которые гарантирует им закон, и насколько легитимным в целом было решение о расторжении договоров», — приводятся в сообщении слова губернатора.

Илюхин также дал поручение министру природных ресурсов Камчатки провести встречи с коллективами других структурных подразделений ООО «Интерминералс», добывающей золото в регионе.

Губернатор добавил, что решения по ситуации на АО «Аметистовое» должны быть приняты в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что с 29 октября на работу не вышли около 100 работников предприятия, на котором ведется производство золота.

Основное требование, выдвинутое работниками — повышение уровня оплаты труда с 85 тыс. до 160 тыс. рублей в месяц.

Причиной недовольства отказавшихся выходить на работу сотрудников ГОК «Аметистовое», явилось и то, что в связи с невыполнением оперативного производственного плана по руде и металлу за сентябрь — октябрь сотрудники предприятия не получили права на выплату премиальных 20%. Для урегулирования ситуации на ГОК прибыло руководство компании, представители трудовой инспекции, прокуратуры и МВД, профсоюза промышленников Камчатки.

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Сейчас горно-обогатительный комбинат «Аметистовое» возобновил работу в штатном режиме. 45 работников, отказавшихся приступать к выполнению должностных обязанностей из-за несогласия с условиями трудовых контрактов, уже вышли на работу, остальные 54 уволены. Действия работников квалифицируются компанией как невыполнение трудовых обязанностей, требования к порядку оформления забастовки работниками не выполнены, основания для проведения ее отсутствуют. По итогам переговоров между работниками и руководством предприятия большая часть разногласий (7 из 9 пунктов претензий) урегулирована.

Ранее региональное управление Следственного комитета и прокуратура начали проверку по факту коллективного обращения работников золотодобывающего предприятия. Взяло под контроль развитие ситуации и региональное правительство региона. В свою очередь компания подаст иск о признании этой акции протеста незаконной.

О месторождении и предприятии

Золото-серебряное месторождение «Аметистовое» является крупнейшим изученным на Камчатке — его запасы составляют 52 тонны золота и 163 тонны серебра. Оно расположено на территории Пенжинского района в 1,1 тыс. километров к северу от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщается на сайте компании, «Золото Камчатки» — одна крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в Группу «Ренова». «Золото Камчатки» владеет девятью лицензиями на разработку месторождений с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. В настоящий момент производство драгоценного металла ведется на двух горно-обогатительных комбинатах — «Агинский» и «Аметистовое». За год компания добывает более 5 тонн золота.

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