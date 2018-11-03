Глава Камчатки поручил проверить историю с увольнением 54 сотрудников ГОК «Аметистовое»
Глава Камчатского края Владимир Илюхин поручил провести комплексную проверку ситуации на
Глава Камчатского края Владимир Илюхин поручил провести комплексную проверку ситуации на
Представители Роструда проверят, было ли легитимно расторжение трудовых договоров с 54 сотрудниками ГОКа и были ли соблюдены права людей при увольнении, сообщает в субботу
«Считаю необходимым провести комплексную проверку ситуации на “Аметистовом”. Мне известно, что в результате приостановки работы на карьере в начале месяца с рядом сотрудников компании были расторгнуты трудовые договора. Представители Роструда в обязательном порядке должны проверить, были ли при увольнении соблюдены права людей, получили ли они те выплаты и компенсации, которые гарантирует им закон, и насколько легитимным в целом было решение о расторжении договоров», — приводятся в сообщении слова губернатора.
Губернатор добавил, что решения по ситуации на АО «Аметистовое» должны быть приняты в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что с 29 октября на работу не вышли около 100 работников предприятия, на котором ведется производство золота.
Причиной недовольства отказавшихся выходить на работу сотрудников ГОК «Аметистовое», явилось и то, что в связи с невыполнением оперативного производственного плана по руде и металлу за сентябрь — октябрь сотрудники предприятия не получили права на выплату премиальных 20%. Для урегулирования ситуации на ГОК прибыло руководство компании, представители трудовой инспекции, прокуратуры и МВД, профсоюза промышленников Камчатки.
Сейчас
Ранее региональное управление Следственного комитета и прокуратура начали проверку по факту коллективного обращения работников золотодобывающего предприятия. Взяло под контроль развитие ситуации и региональное правительство региона. В свою очередь компания подаст иск о признании этой акции протеста незаконной.
О месторождении и предприятии
Как сообщается на сайте компании, «Золото Камчатки» — одна крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в Группу «Ренова». «Золото Камчатки» владеет девятью лицензиями на разработку месторождений с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. В настоящий момент производство драгоценного металла ведется на двух