Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саркози увидел непредвиденный эффект санкций против РФ
Новая тайна древней пирамиды потрясла ученых (фото)
47-летний Павел Буре станет отцом в третий раз
Что показали результаты ДНК-экспертизы после инцидента в Уфе
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
На кого ставить в главных футбольных матчах субботы
Советский фильм 1979 года признали одним из лучших за рубежом
Кардашьян пришли в нижнем белье на праздник (фото)
13 погибших: автобус упал с моста из-за агрессивной пассажирки
Изнасилованная коллегами МВДшница была не одна
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти отказались контролировать цены на бензин

Правительство считает невозможным ввести госрегулирование цен на топливо, включая бензин. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости.

Наверх
Источник: Reuters

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», — сказал Козак.

По его словам, в противном случае есть риск дефицита топлива и ухода с рынка независимых сетей автозаправочных станций (АЗС), благодаря которым россияне получают доступ к дешевому бензину.

31 октября на совещании у Козака власти в лице Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке.

В частности, было решено заключить соглашение о фиксированных объемах и ценах поставок нефтепродуктов на оптовый рынок.

Весной 2018 года в России было зафиксировано существенное повышение цен на бензин. Правительство и президент Владимир Путин объясняли его возросшими ценами на мировом рынке, из-за чего нефтяные компании стремились компенсировать выпадающие доходы. В дальнейшем правительство снизило акцизы на бензин и временно отказалось от их дальнейшего повышения. Также Госдума приняла закон о завершении к 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли. В нем предусмотрены обратные акцизы, которые будут выплачиваться НПЗ, если мировые цены на нефть будут превышать внутрироссийские.

Цены на бензин в России заморозили до конца года
Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
 Что станет с Россией после отказа от доллара
Изнасилована дочь начальника МВД
Порошенко подписал соглашение о создании украинской церкви
Более половины бастовавших на Камчатке горняков уволены
Где находится холм, который горит 4 тысячи лет (видео)
Как выглядит сказочный дом, который был цементным заводом (фото)
В Евросоюзе назвали необоснованными санкции РФ против Украины
Власти Аргентины обвинили Месси и его отца в отмывании денег
Спорт
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира Журналисты уже опубликовали данные о том, что Катар получил ЧМ-2022 в обмен на покупку эмиром главного французского клуба ПСЖ
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты (фото)
Горячие темы на «Детях»
Кутюрные коллекции осень-зима 2018 491
Её Королевское Величество Королева Елизавета II 404
Двухлетний ребенок укусил стоматолога, та в ответ его ударила 326
Внешность мужчины 290
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь