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15:51 (мск), источник: Ведомости

Козак рассказал о «безобразиях» на независимых АЗС

В России 62% автозаправок — это станции, которые не принадлежат нефтяным компаниям, это сложный рынок, на котором нужно наводить порядок, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 1».

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Источник: Reuters

«Там действительно много безобразий. Часто это некачественное топливо. Там нужно наводить порядок. Но они обеспечивают доступность топлива для граждан наших, а это очень важно», — сказал вице-премьер.

Однако действовать в этом вопросе, по мнению Козака, нужно последовательно и аккуратно, потому что в противном случае можно оставить граждан без топлива. «Если мы будем очень жестко и быстро наводить [порядок], это может привести к коллапсу», — пояснил он.

Козак отметил, что особенно остро вопрос стоит в Сибири и на Дальнем Востоке. Вице-премьер привел в пример Якутию, где все АЗС независимые. Почти такая же ситуация складывается и в Забайкальском крае, добавил Козак. Там, по его словам, только шесть заправок принадлежат «Роснефти», а остальные (более 200) независимые.

На этой неделе нефтяные компании на совещании у Козака подписали с правительством соглашение сроком действия до 31 марта следующего года. Нефтяники обязались не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. Компании также должны вернуть оптовые цены на уровень июня 2018 г., что должно остановить рост топлива на независимых АЗС.

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