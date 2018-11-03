Козак рассказал о «безобразиях» на независимых АЗС

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«Там действительно много безобразий. Часто это некачественное топливо. Там нужно наводить порядок. Но они обеспечивают доступность топлива для граждан наших, а это очень важно», — сказал вице-премьер.

Однако действовать в этом вопросе, по мнению Козака, нужно последовательно и аккуратно, потому что в противном случае можно оставить граждан без топлива. «Если мы будем очень жестко и быстро наводить [порядок], это может привести к коллапсу», — пояснил он.

Козак отметил, что особенно остро вопрос стоит в Сибири и на Дальнем Востоке. Вице-премьер привел в пример Якутию, где все АЗС независимые. Почти такая же ситуация складывается и в Забайкальском крае, добавил Козак. Там, по его словам, только шесть заправок принадлежат «Роснефти», а остальные (более 200) независимые.