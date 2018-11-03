Козак рассказал о «безобразиях» на независимых АЗС
В России 62% автозаправок — это станции, которые не принадлежат нефтяным компаниям, это сложный рынок, на котором нужно наводить порядок, заявил
В России 62% автозаправок — это станции, которые не принадлежат нефтяным компаниям, это сложный рынок, на котором нужно наводить порядок, заявил
«Там действительно много безобразий. Часто это некачественное топливо. Там нужно наводить порядок. Но они обеспечивают доступность топлива для граждан наших, а это очень важно», — сказал
Однако действовать в этом вопросе, по мнению Козака, нужно последовательно и аккуратно, потому что в противном случае можно оставить граждан без топлива. «Если мы будем очень жестко и быстро наводить [порядок], это может привести к коллапсу», — пояснил он.
Козак отметил, что особенно остро вопрос стоит в Сибири и на Дальнем Востоке.
На этой неделе нефтяные компании на совещании у Козака подписали с правительством соглашение сроком действия до 31 марта следующего года. Нефтяники обязались не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. Компании также должны вернуть оптовые цены на уровень июня 2018 г., что должно остановить рост топлива на независимых АЗС.