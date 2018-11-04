Якутия начнет собственное производство топлива из-за высоких цен на АЗС

Источник: РИА Новости

Как отметил глава республики, прежде всего, правительство волнует доступность топлива для населения по цене.

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«Поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку. Так, с июня месяца оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на 8 рублей, АИ-95 — на 9 рублей, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. Розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках “Саханефтегазсбыта”, например, при этом повысились на 4 рубля 80 копеек. Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться», — рассказал Николаев.

Руководитель Якутии также прокомментировал высказывание вице-премьера России Дмитрия Козака по поводу топлива в регионе.

«Вице-премьер РФ Дмитрий Козак высказался вчера о качестве топлива на АЗС Якутии и Забайкалья, которое действительно порой оставляет желать лучшего. Контроль над качеством топлива — это целиком и полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов, в адрес которых это и прозвучало», — пояснил Николаев.