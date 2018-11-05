Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Источник: РИА Новости

«Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 5 по 19 ноября проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах, — каршерингу», — говорится в сообщении.

Граждане могут обратиться по телефонам и адресам консультационных центров, размещенных на сайтах управлений Роспотребнадзора по регионам РФ.