Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты о положении Порошенко: Путин с ним говорить отказался
Скотч все исправит: ремонтируем транспорт клейкой лентой
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Ольга Бузова примерила роскошную шубу
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Девушка-дознаватель в Уфе пришла на «вечеринку» в МВД не одна
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Из-за бездействия врачей пенсионерка превратилась в живой труп
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Народную артистку Васильеву госпитализировали - СМИ
"Нет шансов": Плющенко о Туктамышевой и Загитовой
Ревность разрушила пару одних из самых известных звездных подруг
Блюдо, ускоряющее пищеварение и кровообращение
Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства
ВОР, ХАМ и Москва: странные автомобильные номера
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
06:48 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга начинает работать с 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 5 по 19 ноября проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах, — каршерингу», — говорится в сообщении.

Граждане могут обратиться по телефонам и адресам консультационных центров, размещенных на сайтах управлений Роспотребнадзора по регионам РФ.

По данным ведомства, в прошлом году специалисты горячей линии по услугам такси провели 3,5 тысячи консультаций по вопросам, касающимся автоперевозок, прав пассажиров, обязанностей исполнителей данных услуг и нарушений в этой сфере. Кроме этого, они помогли потребителям в составлении претензионных и исковых заявлений.

Уходя от погони, таксист протаранил три машины
Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
 'Предел цинизма': в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России
Умер народный артист России Владимир Тютюнник
«Нафтогаз» приступил к «плану Б» из-за «Северного потока — 2»
Скончалась украинская чиновница, облитая кислотой
Житель Казахстана пришел домой через два месяца после похорон
«Спартак» потерпел очередное поражение в чемпионате России
Генерал НАТО рассказал, что будет в случае войны с Россией
Названы замедляющие старение продукты
Власти отказались контролировать цены на бензин
Спорт
Рианчо впервые проиграл со «Спартаком». Дома и под свист трибун «Спартак» проиграл четвертый домашний матч подряд в рамках РПЛ. Абсолютно дикие цифры для топовой, по статусу, команды
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Как выглядят подземные бункеры по всему миру (фото)
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Раскрыта тайна строительства пирамид
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь