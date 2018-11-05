Совет директоров UC Rusal решил перерегистрировать компанию в России

Ранее совет директоров компании, попавшей в апреле под очередные санкции США, поручил менеджменту подготовить план смены юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных районов России.
По мнению компании, этот вариант лучше всего отвечает ее интересам, подчеркивается в документе.
Ранее United Company Rusal Plc (UC Rusal) была зарегистрирована в одном из крупнейших в мире офшоров — на острове Джерси.
Человек, близкий к компании, в августе говорил «Ведомостям», что решение о смене юрисдикции полностью соотносится с планами UC Rusal по деофшоризации. Их осуществление стало возможным в результате вступления в силу летом закона о специальных административных районах (САР), пояснял он. Согласно инициативе, «внутренние офшоры» создаются на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.