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12:00 (мск), источник: Ведомости

Совет директоров UC Rusal решил перерегистрировать компанию в России

Совет директоров UC Rusal, второго в мире производителя алюминия, объявил о решении отказаться от регистрации компании на острове Джерси и перерегистрировать ее в качестве международной компании в России. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже.

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Источник: Reuters

Ранее совет директоров компании, попавшей в апреле под очередные санкции США, поручил менеджменту подготовить план смены юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных районов России.

По мнению компании, этот вариант лучше всего отвечает ее интересам, подчеркивается в документе.

Ранее United Company Rusal Plc (UC Rusal) была зарегистрирована в одном из крупнейших в мире офшоров — на острове Джерси.

Человек, близкий к компании, в августе говорил «Ведомостям», что решение о смене юрисдикции полностью соотносится с планами UC Rusal по деофшоризации. Их осуществление стало возможным в результате вступления в силу летом закона о специальных административных районах (САР), пояснял он. Согласно инициативе, «внутренние офшоры» создаются на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

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