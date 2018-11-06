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02:12 (мск), источник: РИА Новости

Независимые АЗС ждут внеплановые проверки

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей АЗС, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%, следует из протокола совещания у вице-премьера.

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Источник: РИА Новости

Ранее Козак заявил, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений и среди них надо наводить порядок, но делать это аккуратно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций.

«ФНС России, ФАС обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4%», — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, Козак поручил поручил проработать возможность запрета экспорта нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями, а также обсудил вопрос введения плавающих ставок акцизов на топливо в зависимости от цен на нефть. В целях борьбы со спекуляцией допуск к биржевой торговле нефтепродуктами до 31 марта 2019 года, на срок действия соглашения о стабилизации рынка топлива, могут получить только АЗС и конечные мелкооптовые потребители.

Субъектам топливного рынка до 31 марта поручили сдерживать мелкооптовые цены, в среднем по России, на бензин марки Аи-92 на уровне 53,5 тысячи рублей за тонну, на Аи-95 — на уровне 56,6 тысячи рублей за тонну, на летнее дизельное топливо — 51,2 тысячи рублей за тонну. При этом рост розничных цен на топливо в рамках мер стабилизации рынка не должен в январе 2019 года превысить 1,7% с учетом увеличения НДС, а с 1 февраля цены не должны расти темпами выше прогнозируемой инфляции.

Структура цены бензина
Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
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