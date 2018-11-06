Независимые АЗС ждут внеплановые проверки

Источник: РИА Новости

Ранее Козак заявил, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений и среди них надо наводить порядок, но делать это аккуратно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций.

«ФНС России, ФАС обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4%», — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, Козак поручил поручил проработать возможность запрета экспорта нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями, а также обсудил вопрос введения плавающих ставок акцизов на топливо в зависимости от цен на нефть. В целях борьбы со спекуляцией допуск к биржевой торговле нефтепродуктами до 31 марта 2019 года, на срок действия соглашения о стабилизации рынка топлива, могут получить только АЗС и конечные мелкооптовые потребители.