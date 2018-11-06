«Можешь не возвращать». Каким странам Россия простила долги

Источник: Reuters

Куба, 29 миллиардов

«Остров свободы» — абсолютный лидер по размеру списанного Россией долга. В 2013 году Москва и Гавана подписали соглашение, дающее Кубе право не возвращать 90% долга Советских времен. Таким образом, из долга в 32 миллиарда долларов Кубе простили 29. 32-миллиардный долг — результат вложений Советского Союза в экономику страны-партнера.

По мнению российских дипломатов, урегулирование долга должно было способствовать оживлению торговли между странами.

«Я думаю, что о коммерческой выгоде и о том, как будут возвращены эти деньги, тогда думали в последнюю очередь. Куба была для нас советским форпостом, и сейчас взыскать с нее эти долги невозможно», — говорил ранее АиФ.ru вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Афганистан, 11 миллиардов долларов

Нескольким странам Россия списала долги на одинаковую сумму — 11 миллиардов долларов. Начнем с Афганистана. Он, как и Куба, был дружественным государством для СССР. В свое время Советский Союз построил в Афганистане более сотни экономических объектов — это автодороги, заводы, учебные заведения. Оказывал СССР Кабулу и финансовую помощь. Но вернуть Москве долг страна так и не смогла.

Читайте также Трамп рассказал, когда США полностью выплатят госдолг

В 2006 году Россия реструктурировала долг Афганистана в 11 миллиардов долларов. Основная часть задолженности была сформирована за счёт поставок советского оружия. 12 лет назад предполагалось, что за счет прощенного долга Кабул нарастит экономические связи с российскими компаниями. Но этого не произошло — РФ, как и раньше, экспортирует в Афганистан, в основном, военную технику.

Монголия, 11 миллиардов долларов

Еще один 11-миллиардный должник и союзник СССР — Монголия. Вернуть сумму, в два с лишним разом превышающую годовой ВВП страны (на тот момент ВВП составлял 5 млрд долларов), Улан-Батор был не в состоянии. И в 2003 году Москва списала 98% от общей задолженности Монголии.

КНДР, 11 миллиардов долларов

Задолженность Северной Кореи в 11 миллиардов долларов Россия списала в 2012 году.

Так же, как и с Кубой, Монголией, Афганистаном, долг КНДР сформировался за счет того, что СССР поставлял сюда энергоресуры, технику, продукты, строил предприятия.

Из-за экономического кризиса в 1990-х годах Пхеньян не смог платить по кредитам. Уже тогда экономисты сомневались в возможности КНДР вернуть советский долг.

Списание Москвой долга было подкреплено договоренностью с Пхеньяном об участии РФ в энергетических проектах Северной Кореи. Сложно сказать, насколько Москве нужна такая договоренность, поскольку, за исключением России и Китая, сотрудничать с КНДР никто не спешит.

Сирия, 10 миллиардов долларов

Россия поддерживает Сирию не только сейчас, в борьбе с террористами. В 2005 году Москва списала 10-миллиардный долг Дамаска (общий размер советского долга превышал 13 миллиардов долларов).

Читайте также Без шансов на выплату. Пятерка стран с самым высоким госдолгом

Напомним, что на тот момент Сирия была вполне себе процветающим государством, добывающим и экспортирующим нефть. В обмен на прощенный долг Дамаск обещал российским бизнесменам преференции.

Вьетнам, 9,5 миллиарда долларов

В 2000 году Россия списала часть 11-миллиардного долга Вьетнама — 9,5 миллиарда долларов. Оставшиеся 1,5 миллиарда долларов Ханой должен вернуть Москве до 2020 года.

Начиная с 1960-х годов, Советский Союз поставил во Вьетнам несколько тысяч единиц военной техники на 15,7 миллиардов долларов, а также построил 117 военных объектов. Основная часть поставок и строительства оформлялась в кредит, таким образом и образовалась такая большая задолженность Ханоя перед Москвой.

«Нельзя сказать, что действия России по списанию долгов всегда мотивированы благотворительностью.

Долги списываются и по чисто политическим причинам.

Иногда в обмен на будущие выгодные торговые условия", — говорит Мария Сальникова из «Эксперт плюс».

Читайте также Спастись от доллара: как Россия готовится к санкциям

Действительно, взаимоотношения России и Вьетнама укрепляются — государства реализуют соглашение о зоне свободной торговли. Так, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 20%. «Уже год у нас действует соглашение о свободной торговле. Есть первые результаты. Товарооборот увеличился на 20%», — говорил глава российского правительства.

Как заявил министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь, товарооборот между странами составил 3,5 миллиарда долларов. «Мы стремимся увеличить двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов в 2020 году», — говорил он.

Ливия, 4,6 миллиарда долларов

Еще одна некогда небедная, особенно по меркам других государств, страна, которой Россия простила долг — Ливия. Тоже, кстати, нефтедобывающая. В 2008 году Москва списала 4,6 миллиарда долларов Триполи.

В обмен на прощенный долг ливийские власти договорились с РЖД о строительстве железной дороги стоимостью в 2,5 млрд долларов.