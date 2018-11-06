«Можешь не возвращать». Каким странам Россия простила долги
После распада Советского Союза Россия списала долгов на 151 миллиард долларов. Каким странам РФ простила самые крупные задолженности и почему, рассказывает АиФ.ru.
После распада Советского Союза Россия списала долгов на 151 миллиард долларов. Каким странам РФ простила самые крупные задолженности и почему, рассказывает АиФ.ru.
«Остров свободы» — абсолютный лидер по размеру списанного Россией долга. В 2013 году Москва и Гавана подписали соглашение, дающее Кубе право не возвращать 90% долга Советских времен. Таким образом, из долга в 32 миллиарда долларов Кубе простили 29. 32-миллиардный долг — результат вложений Советского Союза в экономику
«Я думаю, что о коммерческой выгоде и о том, как будут возвращены эти деньги, тогда думали в последнюю очередь. Куба была для нас советским форпостом, и сейчас взыскать с нее эти долги невозможно», — говорил ранее АиФ.ru
Нескольким странам Россия списала долги на одинаковую сумму — 11 миллиардов долларов. Начнем с Афганистана. Он, как и Куба, был дружественным государством для СССР. В свое время Советский Союз построил в Афганистане более сотни экономических объектов — это автодороги, заводы, учебные заведения. Оказывал СССР Кабулу и финансовую помощь. Но вернуть Москве долг страна так и не смогла.
В 2006 году Россия реструктурировала долг Афганистана в 11 миллиардов долларов. Основная часть задолженности была сформирована за счёт поставок советского оружия. 12 лет назад предполагалось, что за счет прощенного долга Кабул нарастит экономические связи с российскими компаниями. Но этого не произошло — РФ, как и раньше, экспортирует в Афганистан, в основном, военную технику.
Еще один 11-миллиардный должник и союзник СССР — Монголия. Вернуть сумму, в два с лишним разом превышающую годовой ВВП страны (на тот момент ВВП составлял 5 млрд долларов),
Задолженность Северной Кореи в 11 миллиардов долларов Россия списала в 2012 году.
Списание Москвой долга было подкреплено договоренностью с Пхеньяном об участии РФ в энергетических проектах Северной Кореи. Сложно сказать, насколько Москве нужна такая договоренность, поскольку, за исключением России и Китая, сотрудничать с КНДР никто не спешит.
Россия поддерживает Сирию не только сейчас, в борьбе с террористами. В 2005 году Москва списала 10-миллиардный долг Дамаска (общий размер советского долга превышал 13 миллиардов долларов).
Напомним, что на тот момент Сирия была вполне себе процветающим государством, добывающим и экспортирующим нефть. В обмен на прощенный долг Дамаск обещал российским бизнесменам преференции.
В 2000 году Россия списала часть 11-миллиардного долга Вьетнама — 9,5 миллиарда долларов. Оставшиеся 1,5 миллиарда долларов Ханой должен вернуть Москве до 2020 года.
Начиная с 1960-х годов, Советский Союз поставил во Вьетнам несколько тысяч единиц военной техники на 15,7 миллиардов долларов, а также построил 117 военных объектов. Основная часть поставок и строительства оформлялась в кредит, таким образом и образовалась такая большая задолженность Ханоя перед Москвой.
«Нельзя сказать, что действия России по списанию долгов всегда мотивированы благотворительностью.
Долги списываются и по чисто политическим причинам.
Иногда в обмен на будущие выгодные торговые условия", — говорит Мария Сальникова из «Эксперт плюс».
Действительно, взаимоотношения России и Вьетнама укрепляются — государства реализуют соглашение о зоне свободной торговли. Так, по словам
Как заявил министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь, товарооборот между странами составил 3,5 миллиарда долларов. «Мы стремимся увеличить двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов в 2020 году», — говорил он.
Еще одна некогда небедная, особенно по меркам других государств, страна, которой Россия простила долг — Ливия. Тоже, кстати, нефтедобывающая. В 2008 году Москва списала 4,6 миллиарда долларов Триполи.
Кроме того, «Газпром» совместно с государственной нефтяной компанией Ливии создал нефтегазовое предприятие. Газовый холдинг также заключил соглашение с итальянской компанией Eni, предусматривающее участие российской газовой монополии в разработке крупнейшего ливийского месторождения нефти Elephant. Однако сделка по этому проекту была заморожена