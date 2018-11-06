Крупным инвестпроектам предложат защиту от изменений в законодательстве

Источник: Известия

Например, это касается роста налоговых ставок, таможенных платежей или экологического сбора, следует из законопроекта Минфина («Известия» ознакомились с документом). Гарантия постоянства будет возможна для проектов стоимостью не менее 10 млрд рублей.

В Минфине признали, что действующие стимулы недостаточно мотивируют частных инвесторов вкладывать в долгосрочные проекты, говорится в сводном отчете будущего закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ».

В правительстве считают, что такая стабилизация может стать одним из основных стимулов для повышения доли капиталовложений в ВВП.