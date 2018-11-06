Мессенджеры в РФ обяжут проверять подлинность номера телефона пользователя

Источник: Известия

Сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, говорится в проекте постановления правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров (документ есть в распоряжении «Известий»). Информацию сотовым компаниям будут передавать сами мессенджеры.

Как пояснил «Известиям» глава Роскомнадзора Александр Жаров, это необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для граждан. «Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений», — подчеркнул Жаров.

Администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ сотовому оператору дается 20 минут. Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. В противном случае сервис должен отказать человеку в своих услугах.