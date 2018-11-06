Мессенджеры в РФ обяжут проверять подлинность номера телефона пользователя
Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Ими теперь сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона.
Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Ими теперь сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона.
Сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, говорится в проекте постановления правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров (документ есть в распоряжении «Известий»). Информацию сотовым компаниям будут передавать сами мессенджеры.
Как пояснил «Известиям» глава Роскомнадзора Александр Жаров, это необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для граждан. «Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений», — подчеркнул Жаров.
Администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ сотовому оператору дается 20 минут. Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. В противном случае сервис должен отказать человеку в своих услугах.
Кроме того, сотовые компании будут вносить в базы уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер. В