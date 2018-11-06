«Готовы обманываться еще и еще». Инвесторам «Кэшбери» предлагают снова вложиться

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Клиентам «Кэшбери» предлагают вложиться в некую Digital Smart System (DSS). Предложения рассылают в закрытом чате инвесторов.

Многие по отношению к этому предложение настроены враждебно, поскольку вложить 2000 долларов (это минимальная сумма) после прекращения работы «Кэшбери» для них проблематично.

Тем не менее психологи объясняют, что люди, которые отнесли деньги в финансовую пирамиду, находятся в зоне риска. Высокий уровень доверчивости, как правило, приводит к тому, что они теряют деньги снова и снова.

В закрытом чате инвесторов «Кэшбери» стали появляться сообщения с предложением посмотреть вебинар некой DSS. Реакция негативная, встречаются, например, такие сообщения инвесторов:

«Заткнитесь со своим DSS. Простите, достали. Создайте себе чат, снимайте офис, зазывайте людей с улицы. Используете нас из “Кэшбери” и вещаете. Откуда брать 2000 долларов людям, кто остался с долгами или кредитами? Издеваетесь просто».

Если перейти по ссылке, то открывается страница «ВКонтакте» Андрея Тимченко.

Судя по опубликованной там информации, он был одним из так называемых лидеров «Кэшбери», ведь компания привлекала новых инвесторов по средствам сетевого маркетинга.

На вебинаре Тимченко пояснил, что продвигает новую систему с разрешения руководства «Кэшбери»:

«Сразу же хочу ответить на ваш вопрос: как так аудитория «Кэшбери», лидер «Кэшбери» ведет вебинар Digital Smart System. Данный вебинар был согласован с руководством «Кэшбери».

Затем в течение полутора часов молодой человек рассказывает о роботах, которые торгуют на криптовалютном рынке. Он не сильно распространяется о том, что спекуляция на крайне волатильном криптовалютном рынке — это уже запредельный уровень риска. Так еще робот — это, по сути, кот в мешке, и нет никакой гарантии, что это не словесная оболочка очередной пирамиды.

Люди вступают в финансовые пирамиды по нескольким причинам: во-первых, колоссальная доверчивость населения, во-вторых, есть люди, которые верят, что можно, ничего не делая что-то получать, объясняет директор Центра практической психологии Сергей Ключников:

«Люди, участвующие в пирамиде, хотят просто, на халяву получить, ничего не отдавая. Они верят, что это возможно. Для их внутренней морали это нормально. Не всегда нужно винить людей, у многих нет работы, реальной возможности организовать бизнес. Это сверхдоверчивые люди, которые хотят обманываться сами. Как говорил поэт, я сам обманываться рад. Тут надежда, что они разбогатеют, отдадут долги. Вот с “Кэшбери” не получилось, ну вот рядом предлагают, блаженное чувство получения все-таки не обойдет их. Люди готовы обманываться еще и еще».