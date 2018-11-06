Где в России получают меньше всего, но больше всего берут кредитов

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Где самые низкие зарплаты

В 2018 году после четырех лет падения реальных доходов населения они наконец начали расти. Так, согласно данным Росстата, в январе-сентябре 2018 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы населения за вычетом обязательных платежей, прежде всего налогов, пересчитанные с учетом инфляции — ред.) увеличились на 1,7%.

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Таких показателей удалось достичь за счет роста зарплат. Как рассказала заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России, номинальная заработная плата увеличилась на 11,1% к прошлому года.

Судя по данным Росстата, с августа прошлого года по август 2018 года средняя номинальная зарплата выросла с 37,1 тысячи рублей до 41,4 тысячи рублей.

Однако в ряде российских регионов зарплаты даже не приблизились к среднему по России уровню на прошлый год.

Так, самые низкие заработки у жителей Северо-Кавказского федерального округа.

Например, зарплаты в Кабардино-Балкарии — 22 873 рублей (в августе прошлого года — 20 980 рублей), в Дагестане — 22 886 рублей (в августе прошлого года — 20 509 рублей), в Ингушетии — 23 499 рублей (20 391 рублей).

Высокая безработица тоже на Кавказе

В последнее время предметом особой гордости для чиновников была рекордно низкая безработица. Она составляет, по данным на сентябрь, 4,6%.

В частности, о том, что показатель рекордно низкий, Минтруд неоднократно говорил в Госдуме во время обсуждения тогда еще не принятого закона о повышении пенсионного возраста россиян. Это был один из аргументов чиновников, почему повышение пенсионного возраста сейчас вполне уместно.

Показатель начал снижаться с начала 2000-х годов, когда безработица составляла 10,6%. Ее увеличение было отмечено в 2009 и 2010 годах в период экономического кризиса, но за последний год ее уровень снизился на 0,5 п.п.

Однако в ряде российских регионов ситуация с безработицей не такая радужная, как хотелось бы чиновникам. В «антилидерах» рейтинга, как и в случае с доходами населения, регионы Северо-Кавказского федерального округа. Здесь безработица по-прежнему двузначная.

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Так, самая высокая безработица в России в Ингушетии — 26,3%.

На втором месте республика Тыва (Сибирский федеральный округ) с показателем в 15,6%.

На третьем месте регионов-«антилидеров» по уровню безработицы Чеченская республика (СКФО) с 13,7%.

В «антилидерах» эти регионы давно, и вряд ли их позиции изменятся, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Северный Кавказ практически всегда находится на низких позициях в списках по заработной плате, так как в регионе практически нет никаких производств, фермерских хозяйств в республиках также почти нет, комментирует Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Низкие зарплаты в регионах СКФО связаны с тем, что работники заняты в бюджетном секторе, а возможности бюджета ограничены, объяснял ранее статистику Росстата «Газете.Ru» замдиректора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников.

При этом при низких доходах и высокой безработице в регионах СКФО не боятся активно набирать кредиты.

Безработные берут кредиты

Судя по данным статистики, которую подготовили для «Газеты.Ru» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), по данным за третий квартал этого года в топ-10 российских регионов по максимальным темпам выдачи розничных кредитов на первом месте оказалась Ингушетия (77%).

Как отмечает генеральный директор МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов, по концентрации банков и некредитных финансовых организаций (НФО) регионы Северного Кавказа отстают от других, поскольку там не так много «хороших» по банковским меркам заемщиков с официальной зарплатой и хорошей кредитной историей.

По словам генерального директора финансового маркета Юником24 Юрия Кудрякова, помимо высокого интереса к кредитам в этих регионах они отличаются также плохой дисциплиной и низким индексом кредитного здоровья.

Так, уровень просроченной задолженности от объема кредитования в Ингушетии достигает 17% против среднероссийского показателя в 5,8%.

По данным ОКБ, Ингушетия и Дагестан также регионы-лидеры по росту ипотечного портфеля. Прирост составил в третьем квартале этого года 295% и 104% соответственно.

Впрочем, если розничных кредитов в Ингушетии выдается действительно много, то в случае с ипотекой в республике эффект чисто статистический.

Сказывается низкая база, когда даже небольшой номинальный прирост кредитования показывает большой темп прироста, поясняет аналитик «Финам» Алексей Калачев.