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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская экономика испугалась американских санкций

86 процентов российских компаний опасаются так или иначе попасть под действие санкций США, следует из результатов опроса Института Адизеса, которые приводит РБК.

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Источник: AP 2018

Авторы опросили более тысячи владельцев и топ-менеджеров крупнейших компаний России. Деятельность 38 процентов из них связана с промышленностью, 17 процентов — со строительством, 16 процентов — с транспортом, 14 процентов — с финансами, девяти процентов — с IT и шести процентов — с медициной. При этом большая часть респондентов ведет бизнес в Центральном федеральном округе — 37 процентов, в Северо-Западном работают 22 процента, в Приволжском и Южном — по 21 проценту, в Сибирском и Уральском — по 20 процентов.

Все опрошенные компании заявили, что ощутили влияние апрельских санкций: 95 процентов почувствовали их сами за счет колебаний курса рубля, остальные лишились конкурентов из-за ограничений.

14 процентов компаний не боятся попасть под санкции, 86 процентов обеспокоены такой перспективой. Самый вероятный сценарий — ограничение доступа России к западным товарам или технологиям. Также бизнес опасается колебаний валютных курсов и возможного запрета на валютные операции для госбанков.

Последние на сегодняшний день санкции США в отношении России были введены в августе. Под запрет попали поставки в Россию оружия и товаров двойного назначения. Также теперь запрещены любые кредиты от американских банков.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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19 октября© Ньюстюб
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