Российская экономика испугалась американских санкций

Авторы опросили более тысячи владельцев и топ-менеджеров крупнейших компаний России. Деятельность 38 процентов из них связана с промышленностью, 17 процентов — со строительством, 16 процентов — с транспортом, 14 процентов — с финансами, девяти процентов — с IT и шести процентов — с медициной. При этом большая часть респондентов ведет бизнес в Центральном федеральном округе — 37 процентов, в Северо-Западном работают 22 процента, в Приволжском и Южном — по 21 проценту, в Сибирском и Уральском — по 20 процентов.