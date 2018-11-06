Минфин рекордно ослабит рубль

Отмечается, что объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре ожидается на уровне 513,8 миллиарда рублей. Еще 12 миллиардов рублей — разница между фактически полученными и ожидаемыми доходами в октябре. Минфин будет закупать валюту ежедневно с 8 ноября по 6 декабря на сумму 25 миллиардов рублей.

Таким образом, ведомство установило новый рекорд по объему закупки валюты в рамках бюджетного правила — в октябре этот показатель был равен 475 миллиардам рублей. В сентябре Минфин закупил валюты на 426,9 миллиарда рублей.